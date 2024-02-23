貴州山火半個月148宗　兩名二十多歲消防員殉職　一人原定5月結婚

貴州多地近日累積發生共148宗山林大火，由於火災覆蓋面積廣大，滅火工作進展受阻。2名20多歲的消防員19日在普安縣龍吟鎮救火時，因火勢過大遭困而不幸殉職。

根據《中新網》及《新華社》報道，農曆新年以來，貴州貴陽市、遵義市、畢節市等地區共發生148宗森林大火，是去年同期3倍。貴州省森林草原防滅火應急指揮部辦公室19日發布通知，啟動全省森林火災第4級應急響應。

有飛機乘客拍下大火場景

其中，六盤水市水城區花嘎鄉花水村19日下午發生山火，並蔓延至臨近的黔西南州普安龍吟鎮紅旗社區一帶。有飛機乘客經過上空時拍下大火的場景，空拍畫面顯示，山林遭烈焰吞噬，紅色的火光和濃煙在山間瀰漫，在黑夜中顯得格外怵目驚心。

火災發生後當局出動直升機協助滅火，直至21日上午火勢才得到有效控制。令人遺憾的是，2名20多歲的消防員在過程中不幸殉職。當地民眾透露，其中一名鄧姓男子是退伍軍人，原本計劃5月份和女友共結連理。