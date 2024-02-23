熱門搜尋:
元宵節 Chubby Hearts 李龍基 大光麵 潮濕 美斯 長者醫療券 天璽．海 垃圾徵費 流感 曉柏峰 姜濤 恒生指數 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
中國
2024-02-23 09:15:37

貴州山火半個月148宗　兩名二十多歲消防員殉職　一人原定5月結婚

分享：

貴州山火

貴州多地近日累積發生共148宗山林大火，由於火災覆蓋面積廣大，滅火工作進展受阻。2名20多歲的消防員19日在普安縣龍吟鎮救火時，因火勢過大遭困而不幸殉職。

根據《中新網》及《新華社》報道，農曆新年以來，貴州貴陽市、遵義市、畢節市等地區共發生148宗森林大火，是去年同期3倍。貴州省森林草原防滅火應急指揮部辦公室19日發布通知，啟動全省森林火災第4級應急響應。

有飛機乘客拍下大火場景

其中，六盤水市水城區花嘎鄉花水村19日下午發生山火，並蔓延至臨近的黔西南州普安龍吟鎮紅旗社區一帶。有飛機乘客經過上空時拍下大火的場景，空拍畫面顯示，山林遭烈焰吞噬，紅色的火光和濃煙在山間瀰漫，在黑夜中顯得格外怵目驚心。

火災發生後當局出動直升機協助滅火，直至21日上午火勢才得到有效控制。令人遺憾的是，2名20多歲的消防員在過程中不幸殉職。當地民眾透露，其中一名鄧姓男子是退伍軍人，原本計劃5月份和女友共結連理。

3宗因上墳祭拜引發

至於為何山火頻發？《中國天氣網》指出，觀察近10天的氣溫與降水量，大部分地區較常年同期偏高6℃以上，近10天部分地區最高氣溫28℃以上，南部局部地區地超32℃，且貴州中西部無明顯降水。因此，氣溫高、降水少與空氣濕度低是導致山火的主因。

此外，違規用火也是導致火災發生的原因，警方先後通報多位民眾因違規用火引發火情，有3宗因上墳祭拜引發；1宗因隨意丟棄未熄滅的煙頭引發；2宗因焚燒雜草農田引發。10名涉案嫌疑人均已被警方控制、訊問及調查。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

潮濕天氣或引起過敏及哮喘，預防霉菌方法（am730製圖）

潮濕天氣或引起過敏及哮喘，預防霉菌方法（am730製圖） 潮濕天氣或引起過敏及哮喘，預防霉菌方法（am730製圖） 潮濕天氣或引起過敏及哮喘，預防霉菌方法（am730製圖） 潮濕天氣或引起過敏及哮喘，預防霉菌方法（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受