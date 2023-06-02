貴州打記者3警遭行政拘留 鎮黨委副書記免職

內地有記者早前到貴州採訪兩教師溺斃事件，遭3身份不明男子跟蹤、阻撓及毆打，逞兇者事後更抹走指紋圖掩飾身份。事件掀起軒然大波，當局公布打人的3人全為當地公安局警員，其中一人更是派出所副所長，各人均被罰行政拘留，副所長被免職，解僱兩名輔警，鎮黨委副書記也遭免職。
負責調查的畢節市聯合調查組昨在通告指，周日下午接獲湖北日報旗下的「極目新聞」姓李記者報案，在採訪時被人跟蹤，起初李以手機拍攝，後下車與跟蹤的車輛內人士交涉，車內3人阻止記者拍攝並「扭打」，致記者面部多處受傷，手機及眼鏡等損壞。
通告透露「扭打」的為織金縣馬場鎮派出所姓熊副所長，以及派出所姓李及姓陶輔警。公安機關將熊、陶處以行政拘留20天，李則行政拘留15天；熊被免去副所長職務及調離公安系統，陶、李被解僱。織金縣委又免去負有領導責任的馬場鎮姓彭黨委副書記職務、提名免去其馬場鎮鎮長職務。聯合調查組又向涉事記者、新聞媒體和社會各界致歉。可是，通告未提及打人者事後抹走記者車上指紋、記者當時沒有還手不算「扭打」，以及姓熊副所長並非被解僱等。
內媒評論：地方官公然干預輿論監督不多見
內地財新網則在微博發文，指近年合法輿論監督遇阻不鮮見，但地方政府員公然出手的案例卻不多見，官方公布指打記者僅視為「傷害」，既對受害人不公，更無法令當地官員真正「痛定思痛，舉一反三，認真汲取教訓」。
被打記者到馬場鎮採訪，緣於當地兩教師4月在河灘拾鵝卵石，突被上游水電站放水遭沖走溺斃，有傳是小學為迎接上級檢查，著教師們以鵝卵石美化。該校校長否認此事；織金縣政府至周日通報指依法成立調查組，目前未公布任何結果。