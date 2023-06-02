貴州打記者3警遭行政拘留 鎮黨委副書記免職

內地有記者早前到貴州採訪兩教師溺斃事件，遭3身份不明男子跟蹤、阻撓及毆打，逞兇者事後更抹走指紋圖掩飾身份。事件掀起軒然大波，當局公布打人的3人全為當地公安局警員，其中一人更是派出所副所長，各人均被罰行政拘留，副所長被免職，解僱兩名輔警，鎮黨委副書記也遭免職。

負責調查的畢節市聯合調查組昨在通告指，周日下午接獲湖北日報旗下的「極目新聞」姓李記者報案，在採訪時被人跟蹤，起初李以手機拍攝，後下車與跟蹤的車輛內人士交涉，車內3人阻止記者拍攝並「扭打」，致記者面部多處受傷，手機及眼鏡等損壞。