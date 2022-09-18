貴州旅遊巴翻側27死20傷 網上瘋傳乘客為隔離人士

貴州黔南州三荔高速公路貴陽往荔波方向今日凌晨有旅遊巴翻側，造成27死20傷。

三都縣警方的相關通報未有披露事發時間、事發原因、旅遊巴有否超載等。網上則瘋傳，事發在凌晨2至5時內地規定旅遊巴不得上路行駛的時間，出事旅遊巴當時正載著一批隔離人士，將他們從貴陽轉送到其他地方，車上沒有開冷氣，司機身穿整套防護服並戴上護目鏡。大批網民及網媒促請官方盡快回應事件。

官媒指涉事旅遊巴轉送隔離人士

官媒中新社貴州分社傍晚引述《貴州日報》消息報道，事發在今日凌晨2時40分，「據悉，事故車輛為貴陽市涉疫人員隔離轉運車輛」，省委書記諶貽琴、省長李炳軍要求「不惜一切代價全力挽救生命」、「全力做好遇難人員善後工作和家屬安撫工作」，並立即成立事故調查組，迅速查明事故原因，依法嚴肅追究事故責任，同時「要深刻汲取事故教訓，檢視涉疫人員隔離轉運和交通安全隱患，舉一反三開展專項整治，堅決遏制重特大事故發生，統籌做好疫情防控和安全生產各項工作」。不過，涉事微博沒多久就顯示「抱歉，此微博已被作者刪除」。

貴州現有2224宗本土感染

內地昨新增1,036宗新冠肺炎本土感染，貴州佔最多有712宗，其次是四川112宗、西藏45宗等，廣東則有3宗。貴州現有2,224宗感染個案，畢節市及貴陽市佔最多，分別有1,156及927宗。