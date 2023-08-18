貴州旅館凌晨突發火災致9死2傷　遊客疑熟睡中逃難不及喪生

根據貴州黎平縣應急管理局消息，18日凌晨1點02分，黎平縣肇興鎮肇興村一間名為「夢幻肇興」的旅館發生火災，警消獲報後迅速趕到現場，在1點35分將火勢撲滅。

貴州黎平縣一間旅館18日深夜突發火災，火勢於半小時內被撲滅，但多名住客疑熟睡中逃生不及，造成9死2傷的悲劇。

起火建築為「磚混結構」

經過調查，起火建築為「磚混結構」，也就是以小部分鋼筋混凝土及大部分磚牆承重的結構，耐火結構應該較強，但這次失火面積仍達240平方米（約2,583呎）之多，造成9人不幸遇難、2人受傷，傷員已於第一時間送醫救治，警方還在針對起火原因進行調查。

肇興侗寨是內地最大的侗族村寨之一，有「侗鄉第一寨」之美譽，全寨共有1000多戶人家6000多人，肇興侗寨四面環山，座落於山中盆地，寨中房屋為干欄式吊腳樓，全部用杉木建造。國內規模最大的侗寨鼓樓建築群落聚集在此，絕無僅有，故又被譽為「鼓樓之鄉」。

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