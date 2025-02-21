貴州殯儀館米粉太好食卻不作外銷　有人扮死者家屬排隊買

想吃碗米粉，不是到麵店，竟然是殯儀館！貴州出現奇怪景象，因為當地一家殯儀館餐廳賣的米粉太美味，好吃到不少人冒充死者家屬排隊購買。
據《羊城晚報》報道，2月17日，有網友發文表示，在貴州凱里一家二龍殯儀館，食堂賣的米粉實在太好吃了，在這裡排隊吃米粉的人比去弔唁逝者、給逝者獻花的人還要多。
但目前這家殯儀館的米粉不對外銷售，要吃「名物」米粉的話必須憑票購買。但這些票只發給前來參加告別禮的親友，憑票才能排隊入場。
報道指出，吃過的人覺得好吃。食評一傳十十傳百，直到拍片的網友也來了。她說現場人好多，都覺得這裡的米粉真好吃。
殯儀館辦公室負責人稱賣米粉20多年
2月20日，二龍殯儀館辦公室一名負責人表示，殯儀館已售賣米粉20多年，之前在當地就很火爆，最近又被網路帶旺。近日確實來了很多顧客，以前有人辦事可能就送個禮，現在會專門來殯儀館一趟。
人多時或排一兩小時
工作人員介紹，米粉僅限早餐和宵夜供應，由早上6點到8點左右，晚上10點半開售。米粉有肉末、辣子雞、脆哨、豬腳等四種口味，定價10元人民幣一碗（10.7港元），其中肉末米粉最好賣，若想吃到至少要排隊幾十分鐘，人多時也會遇到排一兩個小時的情況。
「我們目前只供應給來殯儀館辦事的客戶，發放粉票，憑票購買。滿足客戶們的需求已經壓力很大，所以不考慮對外銷售。不過，確實也有人冒充逝者親朋好友，有時人多分不清，不太好管。」他說。
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