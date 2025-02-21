貴州殯儀館米粉太好食卻不作外銷　有人扮死者家屬排隊買

據《羊城晚報》報道，2月17日，有網友發文表示，在貴州凱里一家二龍殯儀館，食堂賣的米粉實在太好吃了，在這裡排隊吃米粉的人比去弔唁逝者、給逝者獻花的人還要多。

想吃碗米粉，不是到麵店，竟然是殯儀館！貴州出現奇怪景象，因為當地一家殯儀館餐廳賣的米粉太美味，好吃到不少人冒充死者家屬排隊購買。

但目前這家殯儀館的米粉不對外銷售，要吃「名物」米粉的話必須憑票購買。但這些票只發給前來參加告別禮的親友，憑票才能排隊入場。

報道指出，吃過的人覺得好吃。食評一傳十十傳百，直到拍片的網友也來了。她說現場人好多，都覺得這裡的米粉真好吃。

殯儀館辦公室負責人稱賣米粉20多年

2月20日，二龍殯儀館辦公室一名負責人表示，殯儀館已售賣米粉20多年，之前在當地就很火爆，最近又被網路帶旺。近日確實來了很多顧客，以前有人辦事可能就送個禮，現在會專門來殯儀館一趟。