熱門搜尋:
曼谷商場槍擊 杭州亞運 小犬 大閘蟹2023 AIRSIDE 張翔 香港足球 網上熱話 諾貝爾獎 鍾培生 綠色債券 恒大 流感 iPhone 15 香港夜繽紛 JPEX 天氣 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
中國
2023-10-03 11:50:40

貴州版導遊阿珍｜女導遊不滿跟團無購物 停車1小時狂鬧遊客「你們出來玩要講良心」

分享：
貴州版導遊阿珍｜女導遊不滿跟團無購物 停車1小時狂鬧遊客「你們出來玩要講良心」

貴州版導遊阿珍｜女導遊不滿跟團無購物 停車1小時狂鬧遊客「你們出來玩要講良心」

不少跟團旅遊都會安排購物行程，中國貴州貴陽近日有一名女導遊「導遊阿珍」上身」，因團客沒有在其安排的地點購物，而對其質問狂罵。她更要求將旅遊車停在休息區1小時狂鬧遊客，要脅不買就要「丟低」他們，誇張行徑也讓貴州官方出手調查。

貴州版導遊阿珍｜女導遊質問團友為何不買翡翠。（網上截圖） 貴州版導遊阿珍｜女導遊要求團友刪除短片。（網上截圖） 貴州版導遊阿珍｜女導遊大數團友不是。（網上截圖） 貴州版導遊阿珍｜女導遊不滿跟團無購物，直言自己腿都走斷了還要幫團友拍照。（網上截圖） 貴州版導遊阿珍｜女導遊不滿跟團無購物 停車1小時狂鬧遊客「你們出來玩要講良心」。（網上截圖）

導遊︰我昨天腿都走斷了

《上游新聞》報導，有中國網友發布一段影片，畫面顯示一名女導遊在車上對著其他人一頓狂罵。她表示，「我昨天腿都走斷了，一到讓你們消費了就跟我吵架，這樣子有意義嗎？你們為什麽這麽做呢？」

發布影片的網友稱，自己參加了貴州貴陽3天的旅遊團，因購物少，沒有買翡翠，在旅遊車遭到了導遊的質問，對方還表示，「你們出來玩要講良心」。

3個方法紓緩扁平足。（am730製圖） 3個方法紓緩扁平足。（am730製圖） 3個方法紓緩扁平足。（am730製圖） 3個方法紓緩扁平足。（am730製圖）

貴陽市文化旅遊局展開調查

該女導遊發現有人在拍攝影片時，要求對方將影片刪掉，不然就不能出發。網友稱，導遊逼司機把旅遊車停在休息區1小時狂鬧，更要求團客補交團費，或是每個人必須入店內購物，否則就要棄團，最後經旅行社協調才得以繼續行程。

對此，該網友認為，無論是否低價跟團，導遊都不應該以這種方式強迫大家購物。事件發酵後，貴陽市文化旅遊局發布聲明稱，已找到涉事旅行社與導遊，當局對該影片反映的情況高度重視，執法人員展開調查，並將對擾亂旅遊市場秩序的行為徹查到底，對害群之馬絕不姑息，堅決維護廣大遊客合法權益，切實維護城市旅遊品牌。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

貴陽市文化旅遊局展開調查

貴陽市文化旅遊局展開調查

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受