貴州版導遊阿珍｜女導遊不滿跟團無購物 停車1小時狂鬧遊客「你們出來玩要講良心」

不少跟團旅遊都會安排購物行程，中國貴州貴陽近日有一名女導遊「導遊阿珍」上身」，因團客沒有在其安排的地點購物，而對其質問狂罵。她更要求將旅遊車停在休息區1小時狂鬧遊客，要脅不買就要「丟低」他們，誇張行徑也讓貴州官方出手調查。
導遊︰我昨天腿都走斷了
《上游新聞》報導，有中國網友發布一段影片，畫面顯示一名女導遊在車上對著其他人一頓狂罵。她表示，「我昨天腿都走斷了，一到讓你們消費了就跟我吵架，這樣子有意義嗎？你們為什麽這麽做呢？」
發布影片的網友稱，自己參加了貴州貴陽3天的旅遊團，因購物少，沒有買翡翠，在旅遊車遭到了導遊的質問，對方還表示，「你們出來玩要講良心」。
貴陽市文化旅遊局展開調查
該女導遊發現有人在拍攝影片時，要求對方將影片刪掉，不然就不能出發。網友稱，導遊逼司機把旅遊車停在休息區1小時狂鬧，更要求團客補交團費，或是每個人必須入店內購物，否則就要棄團，最後經旅行社協調才得以繼續行程。
對此，該網友認為，無論是否低價跟團，導遊都不應該以這種方式強迫大家購物。事件發酵後，貴陽市文化旅遊局發布聲明稱，已找到涉事旅行社與導遊，當局對該影片反映的情況高度重視，執法人員展開調查，並將對擾亂旅遊市場秩序的行為徹查到底，對害群之馬絕不姑息，堅決維護廣大遊客合法權益，切實維護城市旅遊品牌。
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