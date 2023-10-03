貴州版導遊阿珍｜女導遊不滿跟團無購物 停車1小時狂鬧遊客「你們出來玩要講良心」

不少跟團旅遊都會安排購物行程，中國貴州貴陽近日有一名女導遊「導遊阿珍」上身」，因團客沒有在其安排的地點購物，而對其質問狂罵。她更要求將旅遊車停在休息區1小時狂鬧遊客，要脅不買就要「丟低」他們，誇張行徑也讓貴州官方出手調查。

導遊︰我昨天腿都走斷了

《上游新聞》報導，有中國網友發布一段影片，畫面顯示一名女導遊在車上對著其他人一頓狂罵。她表示，「我昨天腿都走斷了，一到讓你們消費了就跟我吵架，這樣子有意義嗎？你們為什麽這麽做呢？」

發布影片的網友稱，自己參加了貴州貴陽3天的旅遊團，因購物少，沒有買翡翠，在旅遊車遭到了導遊的質問，對方還表示，「你們出來玩要講良心」。