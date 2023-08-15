貴州男子偷渡緬甸想入詐騙集團發大財　竟因不會打字遭拒收

不少受害者都是在不知情的狀況下被誘騙從事詐騙的，不過貴州有男子近期偷渡緬甸，想加入詐騙集團「賺快錢」。不過卻因文化水準低「不會打字」遭到詐騙公司拒收，不僅沒有發大財還被法院判處有期徒刑，得不償失。

3人被控《偷越國境罪》分別判處罰款及監禁

《中新社》報道，3名貴州男子數次企圖偷渡進緬甸，想加入當地電信詐騙集團。其中吳男2019年至2020年間，曾4度偷渡緬甸，但在雲南邊境被詐騙公司以其文化低不會打字，不適合從事詐騙行業拒收。黃男在第3次去緬甸時，被警方查獲勸回。楊男2度偷渡緬甸，2020年12月自首回國。不過，3人並沒有因此放棄他們的「緬甸夢」，2023年2月，吳男、黃南與楊男約好一同偷渡前往緬甸公司上班，途中被雲南警方截獲。返國後，3人遭指控《偷越國境罪》，14日判決結果出爐，吳男被判6個月徒刑，處罰金7000元人民幣；黃男拘役5個月，並處罰金6800元人民幣；楊男被處拘役4個月，並處罰金6800元人民幣。

據內地刑法第322條《偷越國（邊）境罪》，情節嚴重者，處一年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處罰金。為參加恐怖活動組織或者實施恐怖活動而偷越國境的，處一年以上3年以下有期徒刑，並處罰金。​​​​這起事件在微博引發熱議，網友紛紛留言，「沒文化連詐騙集團都不要」、「事實證明，不讀書，連工具人都不配」、「某種意義上撿了一條命」。還有網友開玩笑表示，「銀手鐲（手銬）、新宿舍、新衣服，也不錯了」。

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