貴州腦癱女做美妝網紅幫屋企還40萬債　一條眼線畫幾十次

貴州畢節一名00後腦癱（即腦性麻痺）女孩「小糍粑」透過經營美妝博主，3年內幫助家中償還超過40萬元人民幣（約44.2萬港元）債務。她的抖音帳號「林小糍粑」目前已累積近80萬粉絲，近30天內增加12.66萬粉絲。

筆記手寫軟件快捷鍵

綜合《海報新聞》、《天眼新聞》等內媒報道，「小糍粑」本名林玲，今年25歲，因手足徐動型腦癱導致手部震顫，但她克服肢體障礙投入美妝內容創作。為了固定手臂練習化妝，她需使用繃帶輔助，光是畫一條眼線就要反覆描摹數十次，過程中經常夾睫毛時夾到皮肉，報廢整箱化妝品。