貴州茅台賣雪糕！最平59人仔貴過哈根達斯 開售51分鐘賣光4萬幾杯

飲唔起「53度飛天茅台」，不如食杯茅台雪糕？貴州茅台聯乘蒙牛賣雪糕，不賣則已，一賣就是比哈根達斯(Häagen-Dazs)更貴的高級雪糕。3款加入1.6%至2%「53度飛天茅台」的杯裝雪糕，有原味、雲呢拿味及青梅煮酒味，昨日開始在「i茅台」App上發售，每杯75至78克，售59至66元(人民幣，下同)，比起在天貓哈根達斯旗艦店賣43元的77克杯裝哈根達斯雪糕貴得多，但還是在短短51分鐘賣光全部4萬幾杯，銷售額超過250萬元。

茅台雪糕實體店7小時銷售額突破20萬

「茅台冰淇淋旗艦店」實體店生意更旺。貴州茅台繼本月19日在貴州仁懷市茅台國際大酒店開設首家茅台冰淇淋旗艦店後，昨日於省會貴陽市開設第二家茅台冰淇淋旗艦店，隨即吸引大批「大朋友」去排隊買雪糕。茅台雪糕「二號店」開業僅7小時，銷售額就突破20萬元，賣出五千幾杯/支雪糕。

即製茅台雪糕最貴99人仔一杯 仲有雪糕蛋糕賣

茅台冰淇淋旗艦店除了有網上同款的3款雪糕杯售賣，還有即場製作的雪糕，每球60克售39至59元，有原味、香子蘭味(雲呢拿味)及提拉米蘇味可選。還有一款與茅台雪糕宣傳口號一樣叫「冰醇之愛」的即製雪糕，一杯70克售價高達99元。店內甚至有甜品，包括上述3款口味的「雪糕小甜點」，每份32至38元，並且有雲呢拿及提拉米蘇味的雪糕蛋糕，每塊分別36及49元，一隻6吋分別278及378元。