貴州逾2千壯漢抬世界最長98.8米獨木龍舟　赤膊紅頭巾「人海」畫面曝光

端午佳節來臨，一年一度的龍舟慶典，想必是不少人最期盼的活動，作為苗族獨木龍舟發源地之一的內地貴州施秉也不會在這場盛事中缺席。2023年貴州施秉獨木龍舟節21日盛大開幕，由2000餘名壯漢抬起全世界最長的獨木龍舟遊行的重頭戲，超震撼航拍畫面令人嘆為觀止。

苗族每年舉辦獨木龍舟節

內地貴州省施秉縣是清水江流域苗族獨木龍舟的發源地之一，作為最「接地氣」的傳統習俗，每年端午前後，苗族民眾都會盛大舉辦獨木龍舟節。再加上新冠疫情日趨緩和，2023年的施秉獨木龍舟節吸引了大批民眾前往共襄盛舉，回歸以往的盛況。

雖然無法親臨現場參加，不過有內地網友航拍了重頭戲「世界最長獨木龍舟巡遊」的震撼畫面分享到網上，2000多名壯漢整齊列隊，頭綁紅色頭巾，上身打着赤膊，齊力扛起世界最長的龍舟，畫面十分壯觀驚人。