貴州黔靈山遊客慘遭猴子摘假髮 網民：是故意的吧

內地「十一」長假，不少人趁機出遊，一名男子前往貴州著名景區黔靈山爬山，半途遇到猴子襲擊突然跳到肩上，還被一把摘掉假髮，當場變「禿頭」場面被拍下並瘋傳網絡。

網傳影片中，在登山步道上，男子身穿深色西裝外套、內搭淺藍色襯衫，模樣看來十分斯文，只見一隻猴子爬在其肩頭，猴手還不安分地往頭上抓，男子一臉緊張一邊護頭，一邊試圖拿東西轉移猴子注意力，不料，尷尬一幕出現了，猴子竟當眾扯下一片頭髮，男子露出「地中海」髮型，讓現場一票人大驚失色，人群中還有人忍不住「嘴角失守」。

一般情況下不會主動攻擊人

據《瀟湘晨報》報道，意外發生在1日，影片拍攝者稱，猴子突然躥到男子頭上，被掀掉假髮後，這名男遊客便逕自下山沒有再往上爬。

對此，黔靈山景區工作人員表示，獼猴是野生的，屬國家二級保護動物：「你不和牠正面對視，或者逗打、主動投食的話，一般情況下牠不會主動攻擊人」工作人員強調一路上皆有安排人員駐守，還設有警示牌提示遊客注意安全。