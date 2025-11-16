貴州「全球最大人造月亮」火速停運　億元項目缺錢爛尾

貴州六盤水盤州市中央森林公園內的月亮山山頂，矗立一座高約100米、球體直徑達40米的「人造月亮」，被當地視為地標。這座曾被譽為「全世界最大的人造月亮」的建築，卻在營運不足百日後便停運至今。

據《紅星新聞》報道，這座「人造月亮」綜合體於2020年底初步建設完成，截至今年8月，項目建設工程總造價已超過1.07億元人民幣（約1.17億港元）。然而，記者現場走訪發現，該綜合體目前處於閒置狀態，通往此地的山路也已被封鎖，無法正常進入。