貴州1歲童患先天心臟病　母親懷裏看煙花後離世

貴州省貴陽市一名1歲多男童，罹患先天心臟病，治療未見好轉，日前他在媽媽的懷抱裏，安然離世。由於當天正好放煙花，男童父親悲痛地說：「我心想，煙花放完了，寶寶是不是也會離開了，結果他真的離開了。」
和妻子商量後放棄治療
《九派新聞》報道，男童父親表示，孩子1歲4個月，剛出生就黃疸高，3個月時因肺炎住院，檢查出心室中隔缺損。他表示，孩子5個多月做了心臟手術，術後第3天心臟驟停，在加護病房住院1個月，但醫生認為可能無法治癒，要他們做好準備，他和妻子商量後，決定放棄治療。
上月29日，當天正好放煙火，男童的母親抱着病重的孩子，一家三口一起看煙火，隨後，男童在父母的陪伴下，悄然離世，而母親抱着孩子久久不肯鬆手，場面令人鼻酸。男童父親孩悲傷地說，孩子太痛苦了，要走的時候剛好外面在放煙火：「我心想，煙花放完了，寶寶是不是也會離開了，結果他真的離開了。」
自然癒合率可達30%
報道指出，心室中隔缺損是最常見的先天性心臟異常之一，小型室間隔缺損（即小於或等於3毫米）不會影響胎兒的血流，且胎內自然癒合率可達30%，出生後一年內可達60%至83%。
但較大的室間隔缺損（即大於5毫米）較嚴重，孩子出生後隨着肺血管阻力下降，左向右分流增加，會逐漸出現臨床症狀，包括肺部反覆感染、反覆心力衰竭、肺動脈高壓、主動脈瓣關閉不全等，此時需考慮外科手術治療。
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