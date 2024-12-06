熱門搜尋:
羅淑佩 破地獄 聖誕2024 DOUBLE COAST 機票優惠 新店關注組 行山路線 自助餐優惠 叱咤2024 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 味美道來
dadblk2 madblk2
返回
中國
2024-12-06 13:45:09

貴州1歲童患先天心臟病　母親懷裏看煙花後離世

分享：

孩子在母親懷裏離世，父親在一旁哀傷不語。（圖/翻攝新浪微博）

adblk5

貴州省貴陽市一名1歲多男童，罹患先天心臟病，治療未見好轉，日前他在媽媽的懷抱裏，安然離世。由於當天正好放煙花，男童父親悲痛地說：「我心想，煙花放完了，寶寶是不是也會離開了，結果他真的離開了。」

和妻子商量後放棄治療

《九派新聞》報道，男童父親表示，孩子1歲4個月，剛出生就黃疸高，3個月時因肺炎住院，檢查出心室中隔缺損。他表示，孩子5個多月做了心臟手術，術後第3天心臟驟停，在加護病房住院1個月，但醫生認為可能無法治癒，要他們做好準備，他和妻子商量後，決定放棄治療。

上月29日，當天正好放煙火，男童的母親抱着病重的孩子，一家三口一起看煙火，隨後，男童在父母的陪伴下，悄然離世，而母親抱着孩子久久不肯鬆手，場面令人鼻酸。男童父親孩悲傷地說，孩子太痛苦了，要走的時候剛好外面在放煙火：「我心想，煙花放完了，寶寶是不是也會離開了，結果他真的離開了。」

自然癒合率可達30%

報道指出，心室中隔缺損是最常見的先天性心臟異常之一，小型室間隔缺損（即小於或等於3毫米）不會影響胎兒的血流，且胎內自然癒合率可達30%，出生後一年內可達60%至83%。

但較大的室間隔缺損（即大於5毫米）較嚴重，孩子出生後隨着肺血管阻力下降，左向右分流增加，會逐漸出現臨床症狀，包括肺部反覆感染、反覆心力衰竭、肺動脈高壓、主動脈瓣關閉不全等，此時需考慮外科手術治療。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

adblk6

超加工食物｜

超加工食物｜癌症年輕化一大元兇？（am730製圖） 超加工食物｜是甚麼？（am730製圖） 超加工食物｜食品分為四類（am730製圖） 超加工食物｜製作過程（am730製圖） 超加工食物｜影響（am730製圖） 超加工食物｜健康均衡的飲食（am730製圖）

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能

 
 