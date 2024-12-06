貴州1歲童患先天心臟病　母親懷裏看煙花後離世

貴州省貴陽市一名1歲多男童，罹患先天心臟病，治療未見好轉，日前他在媽媽的懷抱裏，安然離世。由於當天正好放煙花，男童父親悲痛地說：「我心想，煙花放完了，寶寶是不是也會離開了，結果他真的離開了。」

和妻子商量後放棄治療

《九派新聞》報道，男童父親表示，孩子1歲4個月，剛出生就黃疸高，3個月時因肺炎住院，檢查出心室中隔缺損。他表示，孩子5個多月做了心臟手術，術後第3天心臟驟停，在加護病房住院1個月，但醫生認為可能無法治癒，要他們做好準備，他和妻子商量後，決定放棄治療。

上月29日，當天正好放煙火，男童的母親抱着病重的孩子，一家三口一起看煙火，隨後，男童在父母的陪伴下，悄然離世，而母親抱着孩子久久不肯鬆手，場面令人鼻酸。男童父親孩悲傷地說，孩子太痛苦了，要走的時候剛好外面在放煙火：「我心想，煙花放完了，寶寶是不是也會離開了，結果他真的離開了。」