貴州28歲醫科畢業生抗癌5年病逝　生前積極分享治療歷程

貴州省一名28歲網紅，5年前發現身體不適，檢查赫然發現罹患罕見「腹膜偽黏液瘤」，她在網上記錄抗癌歷程，引發許多網友共鳴，未料20日病情惡化，不敵病魔離世，讓許多粉絲難過不已。

患腹腔偽黏液性瘤

《大象新聞》報道，28歲的小何來自貴州農村，從小父母外出打工，她是「留守兒童」跟着爺爺奶奶生活，靠自己努力苦讀，成為一名醫學生，2019年畢業。豈料同年年底她發現身體不適，2020年確診為罕見的惡性腫瘤「腹腔偽黏液性瘤」，雖做了手術但卻出現轉移。

小何生病後，隨即在網上開設帳號，將自己的抗癌歷程在網上披露，取名「小何日記（打怪獸版）」，吸引許多粉絲點閱觀看，她樂觀積極的態度，感動許多網友，不過20日傳出她病逝消息，讓網友非常難過。