貴州3名搶劫殺人犯落網 作案後潛逃緬甸北部從事電騙

內地傳媒引公安部消息報道，貴州省龍里縣公安近日破獲一宗搶劫殺人案，3名非法潛逃至緬甸北部電信網路詐騙集團基地的疑犯全部落網。

搶劫殺人案造成2死 3疑犯均為劉姓

今年4月3日，貴州省龍里縣發生一宗搶劫殺人案，造成2人死亡。公安局展開偵查工作，很快鎖定劉X斌、劉X傑、劉X發3人有重大嫌疑。分析研判後，公安發現3人犯案後已透過非法途徑潛逃出境，並藏匿在緬北從事電信網路詐騙活動。

貴州省公安廳組成專案組，在雲南公安配合下，依托邊境警務執法合作機制，全力開展緝捕工作，最終鎖定了3人位置。近日在雲南公安機關和緬甸相關地方執法部門的協助下，3人被成功逮捕歸案，並順利移交中方。目前案件正在進一步偵辦中。

緬甸再向中方移交706名電騙案疑犯

另外，緬甸地方執法部門再向中方移交706名電信網絡詐騙犯罪疑犯。雲南公安機關與緬甸地方執法部門，持續展開多輪打擊行動，在最新抓獲的706名疑犯中，497人分兩批移交臨滄公安機關，209人移交普洱公安機關。



疑犯已由內蒙古、黑龍江、浙江、安徽、福建、河南、重慶等涉案地公安機關押回，公安機關將徹查全部犯罪事實，依法嚴厲懲處。



至今有2,317名緬北涉案疑犯被抓獲並移交中方，包括23名幕後金主、組織頭目和骨幹。