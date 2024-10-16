貴州3男截劫貨車 搶3箱牛肚只為打邊爐 重判2至3年

貴州3名男子因犯搶劫罪，在高速公路上逼停貨車，之後押車下高速路再搶走貨車上價值1215元人民幣的3箱牛肚，並煮成火鍋吃掉，各被判處2年至3年2個月有期徒刑。(網上圖片/資料圖片)

貴州黔南州中級人民法院周二(10月15日)公布，3名男子因犯搶劫罪，在高速公路上逼停貨車，之後押車下高速路再搶走貨車上價值1215元人民幣的3箱牛肚，並煮成火鍋吃掉，各被判處2年至3年2個月有期徒刑。

價值1215元人民幣

事件發生在今年1月23日，陸姓、藍姓、劉姓（另案處理）、韋姓（另案處理）與「阿和」（另案處理）5名男子在覃姓男子邀約下，一同駕車從廣西南寧尾隨趙姓男子駕駛的貨車至貴州省羅甸縣境內。當晚7時多，6人駕車在羅甸縣一處高速路上將目標貨車逼停後，由覃男駕駛該貨車返回廣西天峨縣。下高速公路之後，覃男等人將貨車上的三箱牛肚搶走，貨物老闆聞訊派人趕到將覃男等人趕跑，趙男駕駛貨車離開現場。第二天，覃男等人將搶來的牛肚煮火鍋吃掉。經鑒定，被搶牛肚價值1215元。