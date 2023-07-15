貴州9旬老翁下葬後屍體半夜被盜　警方回應：當地不允許棺葬已挖墓火化

到底有什麼深仇大恨，竟要半夜「挖墳偷屍」？內地貴州有女網友報料，稱其90多歲的爺爺去世，下葬後不久屍體竟大半夜被人偷走，有記者聯繫當地派出所，證實確有此事，原因是當地不允許棺葬，有相關部門遂挖開墳墓火化屍體。

警員：殯葬改革，不允許棺葬

據《星視頻》報道，該起「偷屍」風波發生在貴州省畢節市黔西縣中坪鎮涼風村，網傳影片中，一名女子「半夜三更有人來偷屍，把我爺爺這個棺材抬開了，把我爺爺屍體偷走了」。

7月14號，有記者聯繫了當地派出所，有警員表示確有此事，已經出警現場瞭解，原因是當地正在進行殯葬改革，不允許棺葬，人死後要去火化。警員稱該老人死了後，家裏人不配合火化，所以當地政府工作人員和殯葬人員就挖開了墳墓，對老人屍體進行了火化。

報料女網友則在其帳號回應表示，「喪事期間沒人通知火化，文書也沒下來。喪事完了，埋了好幾天了，大半夜帶人來偷我家老人的墳」。

把老人屍體挖出來強制火化，相關消息引發網友議論紛紛，有人痛批「這也太缺德了」、「粗暴執行，掘墓挖屍對家屬是很大的傷害」、「盜墓挖墳這不是入刑的麼？應當定性為侮辱屍體罪」，也有人認為雙方各執一詞，「兩種行為都好迷惑」、「我不信沒人來通知他們要火化」。

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