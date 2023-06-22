貴陽湖水一漲現「詭異鮮紅血色」 當地政府：已封閉調查

記者李宗芳／綜合報導

近日大陸有一名旅遊博主發布網路影片稱，貴州貴陽周邊現奇幻湖泊，湖水一漲就會出現「詭異鮮紅血色」，吸引不少遊客前往該處打卡。昨日(21日)當地鎮政府回應稱，正對湖水顏色成因進行調查，目前已對湖泊進行封閉。

從該旅遊博主發佈的影片中，只見山中一處湖泊湖水顏色均呈血紅色，最深處湖面更是呈現深紅色，顯得奇幻詭異。《上游新聞》記者搜索發現其他網友發佈的關於該湖泊的航拍影片，整個湖面湖水也是呈鮮紅色。網傳該湖泊位於貴州黔南州龍裡縣龍山鎮水苔村，不少人好奇湖水顏色成因，有一說可能是藻類植物，也有說可能是礦物質影響，更有網友直指是酸性廢水導致環境污染。