買周杰倫代言冰紅茶中伏！ 原來是「周口杰倫」

遼寧瀋陽一名消費者購買了一款名為「亮贏」的冰紅茶，包裝上印有酷似藝人「周杰倫」的形象，並且標註為「央視廣告品牌」，瓶子仿似康師傅紅茶。不過原來委託生產這款飲料的公司為達利園飲品（遼寧）有限公司，而包裝圖上的代言人實際上是內地網紅「周口杰倫」，原名為李非非。一眾內地網友嘲笑「山寨周杰倫代言山寨冰紅茶」，「不是請不起周杰倫，而是周口杰倫更有性價比。」，也有人對認為這是誤導和欺騙消費者。 在抖音平台搜索發現，的確有一位叫「周口杰倫」的網紅，粉絲7.5萬，從他發布的影片作品來看是位周杰倫模仿者，「周口杰倫」向內媒證實有為涉事公司代言產品。

對此，「正版」的達利園回應，「這不是我們產品，我們是達利食品集團有限公司，其他名稱中帶地名的，都不是我們的。」目前公司相關部門已經啟動打假工作。

被指「山寨」 飲品公司堅稱合法 天眼查顯示，達利園飲品（遼寧）有限公司成立於2022年8月，主要從事食品銷售、酒類經營等，與達利食品集團有限公司沒有關係。今年4月，因侵害商標權糾紛，達利園飲品（遼寧）有限公司作為被告之一，被天津冠芳可樂飲料有限公司起訴，目前案件仍在審理。天津冠芳可樂飲料有限公司旗下擁有「冠芳山楂樹下」飲品品牌。