買周杰倫代言冰紅茶中伏！ 原來是「周口杰倫」

遼寧瀋陽一名消費者購買了一款名為「亮贏」的冰紅茶，包裝上印有酷似藝人「周杰倫」的形象，並且標註為「央視廣告品牌」，瓶子仿似康師傅紅茶。不過原來委託生產這款飲料的公司為達利園飲品（遼寧）有限公司，而包裝圖上的代言人實際上是內地網紅「周口杰倫」，原名為李非非。一眾內地網友嘲笑「山寨周杰倫代言山寨冰紅茶」，「不是請不起周杰倫，而是周口杰倫更有性價比。」，也有人對認為這是誤導和欺騙消費者。
在抖音平台搜索發現，的確有一位叫「周口杰倫」的網紅，粉絲7.5萬，從他發布的影片作品來看是位周杰倫模仿者，「周口杰倫」向內媒證實有為涉事公司代言產品。
對此，「正版」的達利園回應，「這不是我們產品，我們是達利食品集團有限公司，其他名稱中帶地名的，都不是我們的。」目前公司相關部門已經啟動打假工作。
被指「山寨」 飲品公司堅稱合法
天眼查顯示，達利園飲品（遼寧）有限公司成立於2022年8月，主要從事食品銷售、酒類經營等，與達利食品集團有限公司沒有關係。今年4月，因侵害商標權糾紛，達利園飲品（遼寧）有限公司作為被告之一，被天津冠芳可樂飲料有限公司起訴，目前案件仍在審理。天津冠芳可樂飲料有限公司旗下擁有「冠芳山楂樹下」飲品品牌。
針對此事，被指「山寨」的達利園飲品（遼寧）有限公司回應，公司經合法註冊，都有正常手續，相關產品並非虛假宣傳，目前正在與律師聯繫正在對外界的指控準備提出起訴。另外，公司請的代言人為網紅「周口杰倫」，產品上也標明了代言人本名「李非非」，至於「央視廣告品牌」字樣，該公司稱因為確實在央視做過廣告。該公司同時表示，該款產品剛試生產試銷，只往瀋陽部分小超市發了貨。
律師指或涉嫌虛假宣傳
「合法注冊與侵犯他人權益實際上不衝突，對於消費者來說，確實容易被混淆。」廣東深灣律師事務所律師陳珩表示，該行為對被消費者熟知的「達利園「與「康師傅」兩家企業，都可能構成不正當競爭。但事件是否構成對周杰倫本人的侵權，以及是否涉及虛假宣傳或仍有待商榷。陳珩表示，單純長得像難以確定是否侵犯了周杰倫的姓名權與肖像權，但如果以類似周杰倫的假名和類似周杰倫的肖像一同使用來為產品進行宣傳代言，便可能涉嫌虛假宣傳。