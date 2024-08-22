賀一誠不競逐連任澳門特首 稱「健康尚未全面恢復」

澳門特首賀一誠宣布不會競逐連任。他昨透過澳門新聞局發表聲明指，他和第五屆澳門特區政府秉持「協同奮進、變革創新」的理念，謀劃推動澳門多元發展，努力構建澳門發展新格局、重塑澳門競爭新優勢。他又稱，對澳門有著深厚感情、為澳門已竭盡全力，惟因身體健康尚未全面恢復，為了澳門的長遠發展和從大局出發，決定不參加今年10月舉行的第六任行政長官選舉；並將全力支持下任特首和澳門特區政府依法施政，為「一國兩制」事業和澳門發展繼續作出貢獻。

2019年上任的賀一誠任期今年屆滿，為澳門首名不連任的特首。他又指，卸任在即之際，感謝這5年來中央和澳門各界信任和支持，又感謝全體公務員配合。港澳辦昨發表署名文章，讚揚澳門回歸25年來「一國兩制」方針得到全面和準確貫徹落實，並始終堅持正確處理中央全面管治權和高度自治權的關係、融入國家發展大局等，居民生活持續改善，相信新一任特首和新一屆特區政府能再接再厲，不斷譜寫具澳門特色的「一國兩制」成功實踐篇章。現年67歲的賀一誠在2000年開始接觸政壇，之後先後擔任全國人大代表、澳門立法會議員、行政會委員等，參選特首前為立法會主席。他的身體狀況近年受外界關注，早前更一連休假39日，至上月底終於在一個活動透過視像致辭「露面」。澳門新聞局上月指，賀一誠休假期間進行了例行體檢及接受必要診療，當時身體狀況良好。