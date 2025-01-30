賀年菜「年年有餘」惹禍 浙江醫院除夕一晚拔17條魚骨！

不管清蒸還是紅燒，過年賀年菜上總少不了象徵「年年有餘」的魚，但這道菜卻意外成了鯁魚骨的「罪魁禍首」，浙江杭州一間醫院，光是除夕一夜就接診了17名鯁魚骨的患者。 據《寧波晚報》報道導，從28日除夕晚上6點30分左右開始，杭州師範大學附屬醫院的魚刺（異物內鏡）夜門診逐漸忙碌起來。每年農曆新年，這裡都要幫助不少「鯁魚骨」的患者，他們以中青年為主，大多是在吃晚飯的時候因為說話或是打鬧而被魚骨卡住。

杭師大附院耳鼻咽喉科副主任醫生解道宇表示，除夕夜當晚一共接診20名患者，其中鯁魚骨卡喉患者17個，拔了17條魚骨刺，「大部分在扁桃體或舌根位置，用鉗子取出就可以，但也有一些魚骨卡得較深，比如在會厭谷、舌根、梨狀窩和食道入口等，需要喉內鏡輔助取出」。 專家建議「 吃魚時不說話 說話時不吃魚 」 杭州師範大學附屬醫院自2021年開設魚刺（異物內鏡）夜門診至今，累計拔除魚骨近3萬條。解道宇提醒，食魚一定要細嚼慢嚥，做到吃魚時不說話，說話時不吃魚，不喝最後一口魚湯；戴了假牙的老人，因吞咽感覺不靈敏易誤吞，吃魚時要格外小心；給孩子吃魚要多用筷子檢查一下，確保魚骨剔除乾淨。

食飯 飲醋或令鯁魚骨問題更嚴重 不小心發生鯁魚骨，許多人會通過吃飯、吞饅頭、飲醋等「土炮方法」解決。事實上，強行吞咽米飯或饅頭可能會導致魚刺進一步藏進食道，反而增加取出難度，甚至可能引發食道損傷和感染。而醋在食道內無法停留，因此飲醋也不能達到軟化魚骨目的。 正確的做法是避免繼續吞咽硬質食物，可以嘗試輕輕咳嗽將其排出。如果魚刺看得見，可以用鉗子自行取出。如果魚刺看不見或上述方法不見效，應禁食禁水，立即到醫院耳鼻咽喉科就診，交由專業的醫護人員處理。如果處理不科學或不及時，可能會導致更加嚴重的後果。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章