賀鄭麗文當選國民黨主席 習近平：冀兩黨深化交流合作推動統一

中共總書記習近平周日發賀電，祝賀在台灣當選國民黨主席的鄭麗文，表示多年來國共兩黨在「堅持九二共識、反對台獨」共同政治基礎上成效積極，期望兩黨堅持共同政治基礎，「增強做中國人的志氣、骨氣、底氣」，深化交流合作，推進國家統一。鄭麗文覆電表示感謝，指兩黨在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上取得諸多歷史性成就，兩黨應強化兩岸交流合作，促進台海和平穩定。 新華社報道，習近平在電文中指出，多年來(國共)兩黨在堅持「九二共識」、反對「台獨」共同政治基礎上，推動兩岸交流合作，致力維護台海和平穩定，增進兩岸同胞親情福祉，成效積極。

習近平指出，當前，世界百年變局加速演進，中華民族偉大復興勢不可擋，期望兩黨堅持共同政治基礎，團結廣大台灣同胞，增強做中國人的志氣、骨氣、底氣，深化交流合作，促進共同發展，推進國家統一，堅定守護中華民族共同家園，守護兩岸同胞根本利益，攜手開創中華民族更加美好的未來。



覆電：為兩岸人民謀取最大福祉 鄭麗文同日覆電，對習近平表示感謝，指出國共兩黨在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，推動兩岸關係和平發展，取得諸多歷史性成就，殊為不易。兩岸同為炎黃子孫、同屬中華民族，面對當前情勢，兩黨應在既有基礎上，強化兩岸交流合作、促進台海和平穩定，為兩岸人民謀取最大福祉，為民族復興開闢宏偉前程。

在台灣，前立委鄭麗文上周六擊敗主要對手、前台北市長郝龍斌當選，將於下月1日接替朱立倫出任國民黨主席。鄭麗文當選後表示，「未來國民黨一定會讓台灣安全、安定、安康，國民黨一定會讓我們這個家成為大家遮風避雨最好的依靠，因為我們會讓台海安全，我們會讓社會安定」。 倡全面改革藍營 成功爭取年輕人支持 55歲的鄭麗文大學畢業後曾加入民進黨，在政壇逐漸崛起，因政見分歧，2002年脫離民進黨，在連戰力邀下，2005年轉投國民黨，2008年和2020年兩度當選立委，曾在馬英九政府出任行政院發言人。她擁有台大法律學位，曾留學美英，口才了得，被視為國民黨年輕新勢力。她在競選期間提出「世代交替」及「全面改革」藍營，強調自己能為「百年老店」帶來新氣象，成功爭取年輕黨員支持。

選前分析指，今次選舉是國民黨兩大路線之爭，鄭麗文代表「戰鬥派」，主張利用立法院議席優勢強硬對抗民進黨政府，她是6名候選人中最親北京的。郝龍斌則代表「穩健派」，爭取中間選民支持。但部分深藍人士質疑鄭麗文「不夠藍」。對此，她說，加入民進黨後發現台獨主張是騙局，參選國民黨主席的唯一理由是「為了兩岸和平」，國民黨能重新執政。