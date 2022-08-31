賣廿蚊芹菜罰款6.6萬 市監總局強調「不過分」

陝西榆林一家小店賣20元(人民幣，下同)不合格芹菜被重罰6.6萬元一事引起全國譁然，但國家市場監督管理總局旗下《中國市場監管報》指出，大部分媒體報道時都無提及，涉事芹菜被驗出不合格的項目，是禁用農藥「毒死蜱」含量超標，呼籲民眾回歸「法治精神」，客觀、理智分析案件。

新華社及央視近日報道，國務院督查組早前接到民眾在「國務院互聯網+督查平台」反映，陝西榆林有蔬菜糧油店以每斤4元賣了5斤芹菜後，被市場監管部門罰款6.6萬元，理由是「抽驗不合格」，且無法提供入貨收據、無法說明入貨來源，入貨時無盡到查驗義務。督查組前往陝西調查後，發現當地不止一宗同類案件，認為當地市監部門「過罰不當」、「任性執法」，不利於營造良好營商環境，亦在一定程度上抵消國家「助企紓困」效果，要求當地切實解決問題。

由於6.6萬幾乎相當於該店一年的利潤，繳交罰款後相當於過去一年「白做」，輿論對該店老闆相當同情，紛紛炮轟當地市場監管部門「濫用執法(權)」、「太黑心了，食品安全要從源頭抓起，從批發商那裡抓起，把小商小販往死裡整，缺德！」又質疑「這個罰款標準是咋來的？」

市監總局報章指看似事小實際牽連大

不過，《中國市場監管報》隨後發文，強調事件涉及禁用農藥「毒死蜱」超標逾1倍，指該批芹菜每公斤含0.11毫克毒死蜱，而國內安全標準為每公斤0.05毫克或以下，「如果其(老闆)履行了進貨查驗等義務，並能如實說明其進貨來源的，依照《食品安全法》第一百三十六條規定是可以免予處罰的」，但問題就是老闆無法說明來源。

《中國市場監管報》認為，雖然涉事蔬菜糧油店老闆只入貨7斤，「那上游批發商進了多少斤問題芹菜？種植環節又涉及多少斤問題芹菜？這些問題芹菜又都流向了多少餐桌？何時才能徹底清除這些問題芹菜，保障人民群眾『舌尖上的安全』？這一切，也都因當事人未依法履行進貨查驗義務，不能如實說明進貨來源，導致問題芹菜無法得到有效追溯，致使食用農產品全鏈條監管淪為空談」。