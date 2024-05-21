賴清德就職︰秉持「四個堅持」維持現狀 國台辦斥釋放破壞台海和平危險訊號

在台灣，新一任領導人就任儀式昨晨舉行，民進黨的賴清德正式宣誓上任，接替卸任的蔡英文。賴清德發表就職演說時，強調兩岸的未來對世界的局勢有決定性的影響，指將秉持「四個堅持」，不卑不亢，維持現狀。國務院台辦發言人陳斌華批評賴清德的講話，釋放了謀「獨」挑釁、破壞台海和平穩定的危險訊號，充分暴露了其「台獨工作者」的本性。
賴清德宣誓上任後，副手蕭美琴其後亦宣誓，二人接著從立法機構首長韓國瑜手上接過印信和印章等。儀式結束後，卸任的蔡英文在賴清德和蕭美琴等陪同下，與職員及民眾揮手道別，之後坐車離開領導人府第，期間蕭美琴落淚。
賴清德以「打造民主和平繁榮的台灣」為題發表就職演說，提到兩岸關係時指將秉持不卑不亢、維持現狀。他強調，如果領導人以人民福祉為最高考量，那麼台海和平、互利互惠、共存共榮，應該是彼此共同的目標。他呼籲大陸停止對台灣「文攻武嚇」，一起和台灣承擔全球的責任，致力於維持台海及區域的和平穩定，確保全球免於戰爭的恐懼。
他希望大陸尊重台灣人民的選擇，在對等、尊嚴的原則下，以對話取代對抗，交流取代圍堵，建議可先從重啟雙邊對等的觀光旅遊，以及學位生來台就學開始，一起追求和平共榮。
王毅︰一個中國原則不可違
國務院台辦發言人陳斌華指當前台海形勢複雜嚴峻，根源在於民進黨頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，勾連外部勢力不斷進行謀「獨」挑釁。陳斌華稱賴清德的講話頑固堅持台獨立場，大肆宣揚分裂謬論，煽動兩岸對立對抗。他強調台灣是中國不可分割的一部分，大陸解決台灣問題、完成國家統一的意志堅如磐石，對於任何形式的台獨分裂行徑決不容忍、決不姑息。
外交部發言人汪文斌昨在例行記者會上強調台獨是死路一條，不管打著甚麽幌子、甚麽旗號，推行台獨分裂都注定失敗。在哈薩克出席上海合作組織外長會議的外長王毅強調一個中國原則不可違，任何人妄圖挑戰一個中國原則都將以失敗告終，台獨分裂行徑不可行，是對台海和平最重大的破壞。