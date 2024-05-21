賴清德就職︰秉持「四個堅持」維持現狀 國台辦斥釋放破壞台海和平危險訊號

在台灣，新一任領導人就任儀式昨晨舉行，民進黨的賴清德正式宣誓上任，接替卸任的蔡英文。賴清德發表就職演說時，強調兩岸的未來對世界的局勢有決定性的影響，指將秉持「四個堅持」，不卑不亢，維持現狀。國務院台辦發言人陳斌華批評賴清德的講話，釋放了謀「獨」挑釁、破壞台海和平穩定的危險訊號，充分暴露了其「台獨工作者」的本性。 賴清德宣誓上任後，副手蕭美琴其後亦宣誓，二人接著從立法機構首長韓國瑜手上接過印信和印章等。儀式結束後，卸任的蔡英文在賴清德和蕭美琴等陪同下，與職員及民眾揮手道別，之後坐車離開領導人府第，期間蕭美琴落淚。

賴清德以「打造民主和平繁榮的台灣」為題發表就職演說，提到兩岸關係時指將秉持不卑不亢、維持現狀。他強調，如果領導人以人民福祉為最高考量，那麼台海和平、互利互惠、共存共榮，應該是彼此共同的目標。他呼籲大陸停止對台灣「文攻武嚇」，一起和台灣承擔全球的責任，致力於維持台海及區域的和平穩定，確保全球免於戰爭的恐懼。 他希望大陸尊重台灣人民的選擇，在對等、尊嚴的原則下，以對話取代對抗，交流取代圍堵，建議可先從重啟雙邊對等的觀光旅遊，以及學位生來台就學開始，一起追求和平共榮。