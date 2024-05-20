賴清德就職：秉持「四個堅持」維持現狀 國台辦斥頑固堅持台獨立場(更新)

在台灣，新一任領導人就任儀式今日(20日)早上舉行，民進黨的賴清德正式宣誓上任，接替卸任的蔡英文，他的副手蕭美琴其後進行宣誓。賴清德和蕭美琴其後由立法機構首長韓國瑜手上，接過印信和印章等。儀式結束後，卸任的蔡英文在賴清德和蕭美琴等人陪同下，與職員及民眾揮手道別，之後坐車離開領導人府第，期間蕭美琴落淚。
【更新大陸回應】
國務院台辦發言人陳斌華今日下午就賴清德就職演講中有關兩岸關係內容表示，指當前台海形勢複雜嚴峻，根源在於民進黨頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，勾連外部勢力不斷進行謀「獨」挑釁。今天賴清德的講話頑固堅持台獨立場，大肆宣揚分裂謬論，煽動兩岸對立對抗。陳斌華指台灣是中國不可分割的一部分，大陸解決台灣問題、完成國家統一的意志堅如磐石，對於任何形式的台獨分裂行徑決不容忍、決不姑息。
在北京，外交部發言人汪文斌今日下午主持例行記者會，被問到賴清德在就職演講表示中國大陸和台灣地區並沒隸屬關係，還強調了台灣地區擁有主權，汪文斌回應「我要強調的是，台獨是死路一條，不管打著甚麽幌子、甚麽旗號，推行台獨分裂都注定失敗。」
賴清德早上發表就職演說，強調兩岸的未來，對世界的局勢有決定性的影響，他將秉持「四個堅持」，不卑不亢，維持現狀。賴清德強調，如果領導人以人民福祉為最高考量，那麼台海和平、互利互惠、共存共榮，應該是彼此共同的目標。
賴清德在演說中表示，台灣位居「第一島鏈」的戰略位置，牽動著世界地緣政治的發展。國際間已經有高度共識，認為台海的和平穩定，是全球安全與繁榮不可或缺的要素。為了因應當前複雜的國際情勢，世界各國已經展開積極的合作，來維持區域的和平穩定。
呼籲大陸以對話取代對抗
賴清德呼籲大陸，停止對台灣「文攻武嚇」，一起和台灣承擔全球的責任，致力於維持台海及區域的和平穩定，確保全球免於戰爭的恐懼。他希望，大陸尊重台灣人民的選擇，在對等、尊嚴的原則下，以對話取代對抗，交流取代圍堵，進行合作，可以先從重啟雙邊對等的觀光旅遊，以及學位生來台就學開始，一起追求和平共榮。