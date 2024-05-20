賴清德就職：秉持「四個堅持」維持現狀 國台辦斥頑固堅持台獨立場(更新)

在台灣，新一任領導人就任儀式今日(20日)早上舉行，民進黨的賴清德正式宣誓上任，接替卸任的蔡英文，他的副手蕭美琴其後進行宣誓。賴清德和蕭美琴其後由立法機構首長韓國瑜手上，接過印信和印章等。儀式結束後，卸任的蔡英文在賴清德和蕭美琴等人陪同下，與職員及民眾揮手道別，之後坐車離開領導人府第，期間蕭美琴落淚。

【更新大陸回應】

國務院台辦發言人陳斌華今日下午就賴清德就職演講中有關兩岸關係內容表示，指當前台海形勢複雜嚴峻，根源在於民進黨頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，勾連外部勢力不斷進行謀「獨」挑釁。今天賴清德的講話頑固堅持台獨立場，大肆宣揚分裂謬論，煽動兩岸對立對抗。陳斌華指台灣是中國不可分割的一部分，大陸解決台灣問題、完成國家統一的意志堅如磐石，對於任何形式的台獨分裂行徑決不容忍、決不姑息。