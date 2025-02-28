賽場偷藏手機 AI作弊 上海天才圍棋棋手罰禁賽8年

根據通報，去年12月15日，秦思玥參加全國圍棋錦標賽(個人)女子組第九輪比賽期間，裁判賽中例行抽檢時發現她攜帶手機，並在手機上使用AI。經查看當日賽場視頻，聽取裁判、棋手、工作人員證言，證實秦思玥當天凌晨進入賽場藏匿手機，並在比賽過程中作弊，「藐視賽場紀律，被詢問有關事實時存在隱瞞行為，情節嚴重」。

有「天才女棋手」之稱，上海18歲職業棋手秦思玥，去年底參加全國圍棋錦標賽時被揭發在賽場偷藏手機，並利用人工智能(AI)程式協助作賽。中國圍棋協會周三發布通報，決定撤銷秦思玥職業段位，取消比賽成績，並禁賽8年。

通報指，「為正風肅紀，維護行業風氣」，中國圍棋協會根據該會相關規定，決定撤銷秦思玥職業段位、取消其2024年全國圍棋錦標賽(個人)成績，禁止其參加中國圍棋協會及會員單位組織或授權組織的所有圍棋賽事和活動8年。

14歲成職業棋手

秦思玥於2006年5月出生，2020年，即14歲時參加在無錫舉辦的全國圍棋定段賽，通過賽事晉級為職業初段，成為罕見的青少年職業棋手。2022年11月，入選全國圍棋錦標賽(團體)上海清一青年隊參賽名單，同月在上海清一隊獲得華銳教育杯2022年全國圍棋錦標賽團體冠軍，進入2023年全國圍棋甲級聯賽。去年初，秦思玥升為圍棋二段，去年12月參加全國圍棋錦標賽前，再升為職業三段。據報，當日她把手機藏在賽場桌子下。