走失童「撞臉」獨生女 試管懷孕婦疑被偷胚胎 對方家屬：自然生育

上海一名婦女曾以試管嬰兒懷孕，她近日在網上流傳的影片中，見到一名走失的小女孩與自己的4歲的獨生女「撞臉」，長得一模一樣，她指目前在醫院還保留有胚胎，擔心被人偷偷再使用。走失小女孩的家屬回應強調，寶貝是自然生育，今年剛2歲半，與他人孩子或胚胎無任何關聯，表明不滿被強行要求做親子鑑定，已報警求助。

報道指，該名王姓婦人和丈夫目前在上海工作生活，獨生女今年剛滿4歲。近期王婦看到一則影片，在上海地鐵站發現了一名小女孩，在幫孩子尋找她的父母，及後小女孩已被尋回，「我朋友刷到這個視頻（影片）轉發給我，問像不像我們家的孩子」。王婦指出，朋友轉發影片也是認為孩子太像了，「我朋友看她像我家孩子，我女兒是我朋友看著長大的，就說這個小姑娘怎麼跟你家姑娘長得一模一樣，甚至都質問我說『你們怎麼搞的，怎麼把孩子搞丟了？』我一瞬間都是懵的。」