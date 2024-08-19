走失童「撞臉」獨生女 試管懷孕婦疑被偷胚胎 對方家屬：自然生育

上海一名婦女曾以試管嬰兒懷孕，她近日在網上流傳的影片中，見到一名走失的小女孩與自己的4歲的獨生女「撞臉」，長得一模一樣，她指目前在醫院還保留有胚胎，擔心被人偷偷再使用。走失小女孩的家屬回應強調，寶貝是自然生育，今年剛2歲半，與他人孩子或胚胎無任何關聯，表明不滿被強行要求做親子鑑定，已報警求助。
報道指，該名王姓婦人和丈夫目前在上海工作生活，獨生女今年剛滿4歲。近期王婦看到一則影片，在上海地鐵站發現了一名小女孩，在幫孩子尋找她的父母，及後小女孩已被尋回，「我朋友刷到這個視頻（影片）轉發給我，問像不像我們家的孩子」。王婦指出，朋友轉發影片也是認為孩子太像了，「我朋友看她像我家孩子，我女兒是我朋友看著長大的，就說這個小姑娘怎麼跟你家姑娘長得一模一樣，甚至都質問我說『你們怎麼搞的，怎麼把孩子搞丟了？』我一瞬間都是懵的。」
王婦強調：「我只是想找到這家人確認一下，看看具體是甚麼情況。我們沒有惡意，不是說找到小孩發現是我的，要搶回來，那是不存在的。」因為自己曾花七、八萬人民幣兩次採卵重新配對生獨生女，「試管嬰兒取卵子不是只取一個，說不好一點，可能有灰色鏈接，或者說不小心把我的孩子給了別人，甚至說醫生失誤都有可能。」因為醫院還保留有冷凍胚胎，王婦本來想等孩子大一點再要二胎，「我想著這種東西成功率是一半一半的，不成也怨不了人，我也沒往歪處想，但是現在發生這件事以後，我感覺頭皮都發麻。」王女士也報了警，但警方稱其沒有相關證據，沒權力去尋找那家人。
強行要求做親子鑑定 走失小女孩家屬報警
疑似走失小女孩的家屬發布消息稱，自己女兒是自然生育。「前幾日，我們帶孩子在南京東路地鐵站上廁所期間，因為一些突發事情導致我們照看過程出現問題，孩子離開了我們的視線範圍……3位好心人發現了我們的孩子，並交給了民警。」文中提到有家人將王女士在網上發布的相關尋人信息轉發給了他們，「有個別家長發布孩子和我們家孩子相似（視頻），懷疑自己的胚胎安全，還有部分網友的不當評論，我們家人朋友覺得很委屈……我們理解，尊重並保護每一位家長孩子的權益，但我們的寶貝是自然生育，今年剛剛2歲半，與他人的孩子或胚胎無任何關聯。」該位家屬及後報警，指對方強行要求報警人去做親子鑑定，現在各大網上轉發，報警人聯繫對方不肯刪除。報警人現感覺自己受到網絡暴力。