走私孕婦血液案被廣州海關破獲 10萬份樣本涉3000萬（央視新聞）

廣州海關緝私局近日破獲走私孕婦血液樣本案，出動265名警力在廣州、佛山、深圳三地同步收網，打掉2個專業走私犯罪團伙，26名疑犯全數落網。經初步調查後，涉案犯罪集團累積走私出境孕婦血液樣本超過10萬份，非法獲利超過3,000萬元人民幣（約3,314萬港元），涉案範圍覆蓋23個省份，為廣州海關緝私局近年偵破的規模最大、涉及面最廣的同類案件。 《央視新聞》昨日（12月16日）報道，廣州海關緝私局偵查一處副處長鄭重表示，從2022年起，緝私部門就對口岸查獲的血液樣本違規出口案件監控，發現有犯罪集團透過網路平台，以胎兒性別鑑定名義收集孕婦血液，走私到境外進行化驗。專案組與海關風險控制、稽查部門合作，調查境內外涉案人員身分和進出境資訊溯源。經過一年多偵查，一個組織嚴密、分工明確的跨境走私集團逐漸浮出水面。 以無創胎兒性別鑑定等字眼吸引客戶 據報導，犯罪集團透過社交平台發布「無創胎兒性別鑑定」、「遺傳病篩查」等廣告，使用「精準基因檢測」、「安全無風險」等字眼吸引目標客戶。廣州海關緝私局偵查一處一科三級警長陳祖陽表示，犯罪集團讓客戶掃碼添加好友，找到需要鑑別胎兒性別的孕婦客戶後，會將孕婦資訊包括胎兒孕周數傳送到境外化驗所，確認是否符合要求，之後內地代理就會與孕婦商討價錢。

涉案疑犯收取的費用一般在2000元到3000元人民幣不等。談妥後，境外化驗所會提供委託單，客戶按要求自行找「熟人」或透過部分網路醫療平台採血，再以快遞寄到指定地址。陳祖陽指出，有專人在收件地址集中血液樣本後，會有人把血液樣本透過包裹方式找水貨客走私通關到境外交給化驗所檢測。 水貨客把試管綁在身體 為逃避監管，水貨客將孕婦血液樣本試管用膠帶捆綁在腹部、大腿內側，或藏在特製夾層的行李箱中。廣州海關緝私局偵查一處一科一級警員黃順表示，今年8月份查獲水貨客企圖從口岸攜帶出境的孕婦血液樣本共537份。本案中核心水貨客頭目之一卓某，自2024年4月至2025年8月，先後組織水貨客將4000多份孕婦血液樣本走私出境。

偽裝成傳媒犯案 本案中，以李某為首的犯罪團伙在某創意園區租賃場地，購置辦公設備，偽裝成正規傳媒公司，實則專門從事走私孕婦血樣的非法活動。鄭重指出，李某反偵查意識很強，在開案前兩天就準備潛逃，當天他帶著裝有護照、港澳通行證、美元和港元等現金及隨身衣物的行李，已到口岸準備出境，警方在口岸附近將他拘捕。涉案主謀李某在不到5個月內就非法獲利高達700多萬元人民幣。 鄭重表示，內地對於血液運輸有嚴格規定，對運輸過程中的溫度、儲存方式及全流程管控都有嚴格規範，走私血樣完全不具備這些條件。在所偵查的案件中，已發現多次血樣滲漏和試管破損情況，部分血樣含有傳染性疾病，容易傳播疫病。依據《刑法修正案（十一）》增設走私人類遺傳資源材料罪，情節特別嚴重的可處3年以上7年以下有期徒刑並處罰金。此外，內地明令禁止非醫學需要的胎兒性別鑒定。不僅是對胎兒生命權的保護，也是為了維護健康的人口比例。目前，本案26名疑犯中，9人已被檢察機關批准逮捕，該案正在進一步調查中。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章