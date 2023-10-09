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中國
2023-10-09 04:30:52
日報

超級黃金周丁財兩旺 河南吸客8400萬冠全國

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開封 清明上河園 國慶

開封清明上河園每日有近200場表演。(新華社)

國慶加中秋的內地「超級黃金周」8日長假期旅遊成績表出爐。其中河南省獲逾8,400萬旅客到訪，冠絕全國省份，最受歡迎的景點是清明上河園。最「吸金」的則是江蘇省，8天吸金逾900億元人民幣(下同)。

中國旅遊研究院(文化和旅遊部數據中心)日前推算，中秋及國慶節長假期8日，內地有8.26億人次出遊，按年增長70%，旅遊收入7,534億元人民幣，大增近1.3倍，兩者均較疫情前，即2019年輕微上升。有分析認為數據展現出中國強大的內需動力。

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有內地傳媒整理各省公布的數據，指河南在超級黃金周旅客量最多，達約8,480萬人次，旅遊收入587.6億元，均創該省新高。省內五大受歡迎景點，以清明上河園居首(約45萬人次)，其次是銀基國際旅遊度假區(約43.2萬人次)、龍門石窟(約42.9萬人次)、雲台山(約39.6萬人次)及萬歲山(約33.5萬人次)。清明上河園位於開封，佔地600餘畝，是宋代文化主題公園，並為中國國家5A級旅遊景區和中國非物質文化遺產。園區每日有近200場表演吸引不少遊客，有網友笑指「清明上河園的人比清明上河圖裏的還多」。旅客量第2、3位是江蘇和廣東省，分別接待了約7,118萬及6,386萬人次，連同河南共接待近2.20億人次。其中江蘇亦是最吸金省份，8天長假吸金約907億元。

國慶檔電影票房近30億元

除旅遊外，內媒指截至本月7日，國慶檔上映的電影亦有好成績，錄得接近30億元票房，而今年國慶檔放映場次逾353.2萬場，創歷來國慶檔場次紀錄。電影《堅如磐石》、《前任4：早婚》及《志願軍：雄兵出擊》票房分列國慶日前三名，檔期內票房分別達9.36億元、7.11億元及5.25億元。

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