超級黃金周丁財兩旺 河南吸客8400萬冠全國

國慶加中秋的內地「超級黃金周」8日長假期旅遊成績表出爐。其中河南省獲逾8,400萬旅客到訪，冠絕全國省份，最受歡迎的景點是清明上河園。最「吸金」的則是江蘇省，8天吸金逾900億元人民幣(下同)。

中國旅遊研究院(文化和旅遊部數據中心)日前推算，中秋及國慶節長假期8日，內地有8.26億人次出遊，按年增長70%，旅遊收入7,534億元人民幣，大增近1.3倍，兩者均較疫情前，即2019年輕微上升。有分析認為數據展現出中國強大的內需動力。