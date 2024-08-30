趙子龍因土地糾紛殺鄰居 公安懸紅10萬 網民︰逃到長坂坡了

河南鄲城縣汲水鎮發生一宗兇殺案，當局懸紅10萬人民幣(約11萬港元)追緝兇手，同時因兇手與三國名將趙子龍「撞名」，引起網民熱議，「這名字真嚇我一跳」、「莫非是逃到長坂坡了？」

根據懸賞通告及內媒報道，67歲的趙子龍周日（25日）與鄰居爭地產生糾紛，在鄲城縣汲水鎮殺害鄰居後逃去。他逃跑時上身赤裸，下身穿黑色褲子、灰色鞋子，駕駛兩輪白色電動車。警方促請民眾提供線索，協助公安機關全力緝捕疑犯。懸賞通告表明發現其電動車、隨身物品及個人行蹤，核實後獎勵3萬元；舉報、規勸趙子龍到案獎5萬元；直接抓獲獎勵10萬元，並為舉報人嚴格保密。

內媒調查發現，趙子龍在2018年起訴​​同村村民、鄰居趙某某，趙子龍稱被告的責任田位於其宅基地東邊，與自己的宅基地有田間路、村內停車場之隔。而被告在該停車場種上莊稼，在自己出行的路上栽樹、挖井，造成自己出行困難。宅基地東南角出現下沉，嚴重影響自己的通行權和給自己造成安全隱患，要求法院判對方賠償道歉。這宗土地使用權糾紛因缺乏充分證據，被法院駁回敗訴。

內地網民熱議趙子龍的名字，「這名字真嚇我一跳」、「幸虧不是常山的」、「要是不叫趙子龍大家可能就看不到這新聞了」、「不准放冷箭，只要捉活的」、「莫非是逃到長坂坡了？」