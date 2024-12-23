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中國
2024-12-23 18:14:42

足壇腐敗案｜國足前主帥李鐵涉貪一審囚20年 今提上訴(更新)

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足壇腐敗案｜國足前主帥李鐵涉貪 一審判囚20年(央視圖片)

李鐵今年3月出庭應訊。（央視新聞圖片）

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中國足壇反貪腐風暴，湖北咸寧市中級人民法院本月13日就國足前主帥李鐵涉嫌受賄、行賄等5項罪名進行一審宣判，判處有期徒刑20年，涉案金額逾1.19億元。李鐵的辯護律師及後接受採訪，被問是否上訴，他表示李鐵還未決定。對於李鐵今天庭審的狀態，律師給出的回答是：平靜、平和、平穩。

【李鐵案最新進展】今天(12月23日)是10天上訴期限的最後一天。內媒引消息指出，咸寧市中級人民法院已經收到李鐵的上訴書。
  

李鐵率領的中國男足在2021年9月與日本隊交手，只是0:1惜敗。 國足前主帥李鐵現身央視節目：非常後悔 李鐵因涉嫌受賄、行賄、單位行賄、非國家工作人員受賄、對非國家工作人員行賄一案，3月已在湖北省咸寧市中級人民法院一審公開開庭審理，李鐵當庭表示認罪悔罪，法庭宣布休庭，擇期宣判。 李鐵在鏡頭前懺悔時，簽字用的筆近日成為「網紅文具」 央視早前播放年度反腐主題的電視專題片《持續發力縱深推進》，揭露了包括中國國家男子足球隊前主教練李鐵在內的一系列與內地足球相關的腐敗事件 李鐵於2015年擔任河北華夏主帥時，與球會決定為了提高球隊排名，以人脈砸下重金收買對手，球會最終打出一波8連勝升上中超。 去年被提出公訴的前國足主帥李鐵承認帶領兩支中甲球隊河北華夏及武漢卓爾升班中超，原因與踢假波有關。另外，他向中國足球協會時任主席陳戌源和中國足球協會時任秘書長劉奕行賄共300萬元人民幣(下同)，得以成為國足主帥。 李鐵為著名前國腳，曾出戰2002年世界盃及效力英超愛華頓，2020年至2021年執教國足

47歲的李鐵為著名前國腳，當選中國足球先生，曾出戰2002年世界盃及效力英超愛華頓，2020年至2021年執教國足。他在前年11月，因涉嫌嚴重違法接受調查。

李鐵涉及貪污罪、受賄罪、單位行賄罪、非國家工作人員受賄罪、對非國家工作人員行賄罪，今年3月28日在法院開庭審理期間，他當庭表示認罪悔罪，但未有認罪認罰。

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檢方指控，李鐵涉嫌受賄金額超過5,089萬元，涉行賄100萬元，涉單位行賄200萬元，涉非國家工作人員受賄2,675萬元，涉對非國家工作人員行賄3,905萬元。

咸寧市人民檢察院提出的多項指控，包括2019年至2021年，李鐵利用擔任男足國家選拔隊主教練、男足國家隊主教練職務上的便利或者職權、地位形成的便利條件，為相關單位和個人在球員入選國家隊、贏得比賽、簽約俱樂部等事項上提供幫助，非法收受他人給予的人民幣共計超過5,089萬元。

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