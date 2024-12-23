足壇腐敗案｜國足前主帥李鐵涉貪一審囚20年 今提上訴(更新)

中國足壇反貪腐風暴，湖北咸寧市中級人民法院本月13日就國足前主帥李鐵涉嫌受賄、行賄等5項罪名進行一審宣判，判處有期徒刑20年，涉案金額逾1.19億元。李鐵的辯護律師及後接受採訪，被問是否上訴，他表示李鐵還未決定。對於李鐵今天庭審的狀態，律師給出的回答是：平靜、平和、平穩。

【李鐵案最新進展】今天(12月23日)是10天上訴期限的最後一天。內媒引消息指出，咸寧市中級人民法院已經收到李鐵的上訴書。

