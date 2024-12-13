足壇腐敗案｜國足前主帥李鐵涉貪一審囚20年 未定是否上訴(更新)

中國足壇反貪腐風暴，湖北咸寧市中級人民法院今日（13日）就國足前主帥李鐵涉嫌受賄、行賄等5項罪名進行一審宣判，判處有期徒刑20年，涉案金額逾1.19億元。押送李鐵的警車今早進入法院，其家人並未到場。 李鐵的辯護律師及後接受採訪，被問是否上訴，他表示李鐵還未決定。對於李鐵今天庭審的狀態，律師給出的回答是：平靜、平和、平穩。



47歲的李鐵為著名前國腳，當選中國足球先生，曾出戰2002年世界盃及效力英超愛華頓，2020年至2021年執教國足。他在前年11月，因涉嫌嚴重違法接受調查。



李鐵涉及貪污罪、受賄罪、單位行賄罪、非國家工作人員受賄罪、對非國家工作人員行賄罪，今年3月28日在法院開庭審理期間，他當庭表示認罪悔罪，但未有認罪認罰。

檢方指控，李鐵涉嫌受賄金額超過5,089萬元，涉行賄100萬元，涉單位行賄200萬元，涉非國家工作人員受賄2,675萬元，涉對非國家工作人員行賄3,905萬元。 咸寧市人民檢察院提出的多項指控，包括2019年至2021年，李鐵利用擔任男足國家選拔隊主教練、男足國家隊主教練職務上的便利或者職權、地位形成的便利條件，為相關單位和個人在球員入選國家隊、贏得比賽、簽約俱樂部等事項上提供幫助，非法收受他人給予的人民幣共計超過5,089萬元。