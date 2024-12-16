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中國
2024-12-16 15:31:55

足壇腐敗案｜網民問李鐵入獄後能否踢波　監獄管理局：可以

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國足前主帥李鐵涉嫌受賄、行賄等5項罪名進行一審宣判，判處有期徒刑20年（路透社資料圖片）

國足前主帥李鐵涉嫌受賄、行賄等5項罪名進行一審宣判，判處有期徒刑20年（路透社資料圖片）

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中國足壇反貪腐風暴，湖北咸寧市中級人民法院上周五（13日）就國足前主帥李鐵涉嫌受賄、行賄等5項罪名進行一審宣判，判處有期徒刑20年，李鐵的辯護律師及後接受採訪，被問是否上訴，他表示李鐵還未決定。對於李鐵庭審的狀態，律師給出的回答是：平靜、平和、平穩。47歲的李鐵為著名前國腳，當選中國足球先生，曾出戰2002年世界盃及效力英超愛華頓，內地有網民好奇李鐵在監獄能否施展球技，安徽省監獄管理局回應稱可以。

足壇腐敗案｜國足前主帥李鐵涉貪 一審判囚20年(央視圖片) 李鐵在鏡頭前懺悔時，簽字用的筆近日成為「網紅文具」 央視早前播放年度反腐主題的電視專題片《持續發力縱深推進》，揭露了包括中國國家男子足球隊前主教練李鐵在內的一系列與內地足球相關的腐敗事件 李鐵因涉嫌受賄、行賄、單位行賄、非國家工作人員受賄、對非國家工作人員行賄一案，3月已在湖北省咸寧市中級人民法院一審公開開庭審理，李鐵當庭表示認罪悔罪，法庭宣布休庭，擇期宣判。 李鐵率領的中國男足在2021年9月與日本隊交手，只是0:1惜敗。

有網民嘲諷「重量級引援加盟監獄足球隊」、「進不了球門，可以進囚門」，但外界關注他在監獄會否有機會「一展腳法」，安徽省監獄管理局官方抖音帳號特別發布影片回應，向網民進行詳細解答，稱「答案當然是可以的」。根據《監獄法》第67條規定，監獄應組織罪犯開展適當的體育活動和文化娛樂活動，但文體活動必須在規定的時間、地點，在監獄由人民警察監督下進行。

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央視記者也透露，未來10天內李鐵如果不提出上訴，一審判決生效，就正式成為罪犯，需被剪去蓄留多年的標誌長髮。亦有網民計算李鐵出獄時間，由於內地法律規定羈押時間也算在刑期內，因此李鐵的服刑時間應該從2022年底開始，如果不考慮減刑等情況，李鐵的出獄時間應該是在2042年底，屆時1977年5月出生的李鐵將會年滿65歲。有網民笑言，從足球角度考慮，出獄後的李鐵仍能趕得上2043年亞洲盃、2046年世界盃等大型賽事。

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