足壇腐敗案｜網民問李鐵入獄後能否踢波　監獄管理局：可以

中國足壇反貪腐風暴，湖北咸寧市中級人民法院上周五（13日）就國足前主帥李鐵涉嫌受賄、行賄等5項罪名進行一審宣判，判處有期徒刑20年，李鐵的辯護律師及後接受採訪，被問是否上訴，他表示李鐵還未決定。對於李鐵庭審的狀態，律師給出的回答是：平靜、平和、平穩。47歲的李鐵為著名前國腳，當選中國足球先生，曾出戰2002年世界盃及效力英超愛華頓，內地有網民好奇李鐵在監獄能否施展球技，安徽省監獄管理局回應稱可以。

有網民嘲諷「重量級引援加盟監獄足球隊」、「進不了球門，可以進囚門」，但外界關注他在監獄會否有機會「一展腳法」，安徽省監獄管理局官方抖音帳號特別發布影片回應，向網民進行詳細解答，稱「答案當然是可以的」。根據《監獄法》第67條規定，監獄應組織罪犯開展適當的體育活動和文化娛樂活動，但文體活動必須在規定的時間、地點，在監獄由人民警察監督下進行。

央視記者也透露，未來10天內李鐵如果不提出上訴，一審判決生效，就正式成為罪犯，需被剪去蓄留多年的標誌長髮。亦有網民計算李鐵出獄時間，由於內地法律規定羈押時間也算在刑期內，因此李鐵的服刑時間應該從2022年底開始，如果不考慮減刑等情況，李鐵的出獄時間應該是在2042年底，屆時1977年5月出生的李鐵將會年滿65歲。有網民笑言，從足球角度考慮，出獄後的李鐵仍能趕得上2043年亞洲盃、2046年世界盃等大型賽事。