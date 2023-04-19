跟H級美女迫鐵路該怎辦？眼鏡男化身超級英雄　這手法眾人讚

除了邪惡的視角，雙手應該放哪裡！搭港鐵、火車如果人太多必須得站着，又恰巧跟身材突出的女乘客站在一起，如何避免不小心變成性騷擾，這位男子提供最好示範，DJ金寶昨天（18日）在FB貼出照片，一名眼鏡男在搭地鐵時，跟一位目測有H罩杯超好身材的正妹距離不到2公分，他當下擺出的手勢，讓網友看了都會心一笑。

DJ金寶也在貼文下搞笑表示：「這是在港鐵搭車最流行的手勢，Wakanda Forever！瓦干達萬歲！黑豹手勢」細看這位眼鏡男擺的姿勢簡直就跟電影《黑豹》的已故男主角的招牌手勢一樣，擺明要展現紳士風度，實質上也做到效果，只見身材超好的美女表情略顯羞澀，應該也理解到自己的豐滿身材，才會導致對方做出如此的舉動，不過也有人分析，從車廂配色來看，不是發生在香港，可能是大陸或是新加坡的地鐵車廂。

文章一出當然也有網友吐槽：「可是眼睛還是騷擾到了。」但瑕不掩瑜，絕大多數的人還是大讚眼鏡男：「「懂看，懂保護自己」、「日本好像很早以前就這樣了，面對正妹的時候，把雙手放在胸前是紳士的表現」、「她一個人占兩個人的位置，車資應該要雙倍」「這武器殺傷力太強了」對眼鏡男的際遇應該都是抱以羨慕居多。

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