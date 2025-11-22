路透：中國遊輪取消停泊日本　南韓旅遊業或補上獲利

日本首相高市早苗日前「台灣有事」論引起中國強烈不滿，雙方外交烽火已延燒近半個月。據《路透社》查詢郵輪排程與相關消息來源透露，中國郵輪業界目前正紛紛避開日本港口，轉而前往南韓，預計將刺激南韓旅遊業需求。

「起草B計劃」

《路透社》21日報道，根據南韓濟州省政府網站發布的通知，原本往來於南韓濟州島和日本之間的中國郵輪「愛達魔都號」（Adora Magic City）已更改12月航程，避開原計劃停靠的日本福岡、佐世保和長崎等港口。

通知指出，該郵輪將改為在濟州島停留31至57小時，遠超過原定的9小時。濟州省一名不願具名的官員表示，郵輪營運商要求更改行程但未提供理由。該名官員懷疑是「因為中日關係」，並認為他們似乎正在「起草B計劃」。愛達郵輪公司未回應置評請求。