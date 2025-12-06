路透：解放軍出動上百艘艦艇　部署範圍覆蓋黃海到南海

根據《路透》查閱的情報文件，截至今天上午，該區域仍有超過90艘中國艦艇活動，雖較本周稍早的百艘規模略減，但仍遠超正常水準。

儘管解放軍近期處於傳統演訓旺季，但北京方面並未宣布任何正式大型軍演。然而，艦艇自黃海南端、東海、南海一路延伸至西太平洋，多支艦隊同時在區域活動，引發周邊國家密切關注。

《路透社》引述4名消息人士與多份情報文件顯示，中國近日在東亞多處海域，出現前所未見的大規模海軍與海警部署，一度超過100艘艦艇，為迄今最大規模的海上行動。

報道指出，近日正值中日關係陷入外交危機之際，一名了解部署狀況的官員透露，北京在那之後迅速增加海軍與海警船隻派遣：「這是一次『史無前例的部署』，北京正在測試區域各國的反應。」

接近台灣的艦艇未有大增

消息人士說，部分中國艦艇與解放軍戰機在此期間進行模擬攻擊外國船隻與「反介入／區域拒止」（A2/AD）演練，目標在於阻止外部勢力在衝突時介入，但報道引述情報資料顯示，接近台灣的艦艇數量並未大幅增加。

日本自衛隊回應指，不評論個別中國軍事動向，但表示「並未認定自11月14日以來中國軍事活動有『明顯』增加」。不過日方仍指出，中國正透過強化海軍實力以拓展其遠距作戰能力。