熱門搜尋:
大埔宏福苑五級火 立法會選舉2025 網上熱話 聖誕2025 高市早苗 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
中國
2025-12-06 09:45:48

路透：解放軍出動上百艘艦艇　部署範圍覆蓋黃海到南海

分享：

解放軍近期演練頻繁。圖為四川艦。（圖／新華社）

《路透社》引述4名消息人士與多份情報文件顯示，中國近日在東亞多處海域，出現前所未見的大規模海軍與海警部署，一度超過100艘艦艇，為迄今最大規模的海上行動。

儘管解放軍近期處於傳統演訓旺季，但北京方面並未宣布任何正式大型軍演。然而，艦艇自黃海南端、東海、南海一路延伸至西太平洋，多支艦隊同時在區域活動，引發周邊國家密切關注。

史無前例的部署

根據《路透》查閱的情報文件，截至今天上午，該區域仍有超過90艘中國艦艇活動，雖較本周稍早的百艘規模略減，但仍遠超正常水準。

adblk5

報道指出，近日正值中日關係陷入外交危機之際，一名了解部署狀況的官員透露，北京在那之後迅速增加海軍與海警船隻派遣：「這是一次『史無前例的部署』，北京正在測試區域各國的反應。」

山東艦航空母艦編隊早上抵達香港海域。(路透社) 山東艦航空母艦編隊早上抵達香港海域。(路透社) 山東艦航空母艦編隊早上抵達香港海域，圖為分區列隊的湛江艦官兵。(新華社) 山東艦航空母艦編隊早上抵達香港海域，圖為分區列隊的湛江艦官兵。(新華社) 山東艦航空母艦編隊早上抵達香港海域，市民一早到數碼港岸邊觀賞和拍攝編隊外貌。(新華社) 山東艦航空母艦編隊早上抵達香港海域，市民一早到數碼港岸邊觀賞和拍攝編隊外貌。(新華社) 山東艦航空母艦編隊早上抵達香港海域。(美聯社) 山東艦航空母艦編隊早上抵達香港海域。(美聯社) 山東艦航空母艦編隊早上抵達香港海域。(美聯社)

接近台灣的艦艇未有大增

消息人士說，部分中國艦艇與解放軍戰機在此期間進行模擬攻擊外國船隻與「反介入／區域拒止」（A2/AD）演練，目標在於阻止外部勢力在衝突時介入，但報道引述情報資料顯示，接近台灣的艦艇數量並未大幅增加。

日本自衛隊回應指，不評論個別中國軍事動向，但表示「並未認定自11月14日以來中國軍事活動有『明顯』增加」。不過日方仍指出，中國正透過強化海軍實力以拓展其遠距作戰能力。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

 
 
 
 
 
 