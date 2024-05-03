路陷增至48死 習近平指示全力救援 梅大高速司機摸黑救人

廣東梅州市梅大高速(又稱梅龍高速)五一路陷事故，官方公布截至周四下午，增至48人死亡，另正核對3人DNA，30人受傷。國家主席習近平對事故作出重要指示，要求全力做好現場救援傷員救治，及時排查處置風險隱患，確保人民生命財產安全和社會大局穩定。內媒報道，事發時有司機摸黑救了6人。
事發後一天，救援隊伍仍在通宵挖掘，爭取黃金72小時內營救受困者，至今發現23輛車陷落，失聯一家四口及車主確認死亡。事發當晚，多名司機第一時間下車救人，其中36歲職業司機劉永縉從深圳返回福建老家途中駛經現場，見前車掉頭便立即停車，赫見十多輛車墮坑，也聽到有人呼救，有人自行爬出車廂。他立即下斜坡摸黑救人，當時剛下雨，斜坡濕滑，他拿著手機照明，一手扶著雜草慢慢向下走，共救起3大3小，期間一名二十多歲青年跟他一起施救。隨後，他向到場的救援人員講述情況後就離開。
冷藏車攔路 減少傷亡
另外，王姓男子當晚駕駛冷藏車往福建泉州途中，距離路陷地點約100米時看到幾輛私家車逆線行駛，他連忙打死火燈，有女司機稱前方路陷起火，他便掉頭。因長長的冷藏車攔路，尾隨車輛紛紛減速，隨後他與妻子落車揮手示意後方司機停車，減少傷亡。因事故傷者眾多，許多市民紛紛前往就近捐血站捐血，不少站點出現人龍。
當局將調查路陷肇因。一名從事結構和岩土工程的陳姓工程師質疑道路施工，指事故路段位處山坡，道路下方路基採填方的方式處理，相鄰段採取簡要護坡，但看不到重力式擋土牆、土釘、錨桿、抗滑樁之類的支撐結構。尤其近期當地連續降雨，雨水沖刷帶走表面泥土，加上排水不暢，雨水進入縫隙產生水壓力，推動泥土向下滑，引致路陷。