路陷增至48死 習近平指示全力救援 梅大高速司機摸黑救人

廣東梅州市梅大高速(又稱梅龍高速)五一路陷事故，官方公布截至周四下午，增至48人死亡，另正核對3人DNA，30人受傷。國家主席習近平對事故作出重要指示，要求全力做好現場救援傷員救治，及時排查處置風險隱患，確保人民生命財產安全和社會大局穩定。內媒報道，事發時有司機摸黑救了6人。

事發後一天，救援隊伍仍在通宵挖掘，爭取黃金72小時內營救受困者，至今發現23輛車陷落，失聯一家四口及車主確認死亡。事發當晚，多名司機第一時間下車救人，其中36歲職業司機劉永縉從深圳返回福建老家途中駛經現場，見前車掉頭便立即停車，赫見十多輛車墮坑，也聽到有人呼救，有人自行爬出車廂。他立即下斜坡摸黑救人，當時剛下雨，斜坡濕滑，他拿著手機照明，一手扶著雜草慢慢向下走，共救起3大3小，期間一名二十多歲青年跟他一起施救。隨後，他向到場的救援人員講述情況後就離開。