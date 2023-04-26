躲冷凍室未能保命 台食品廠大火7死15傷

為台灣7-ELEVEN新鮮食品代工、生產「卡迪那」品牌零食的聯華食品，其生產新鮮食品的彰化廠房昨晨大火，22名工人被困火場，導致7人死亡，15人受傷，其中8人重傷。初步調查指，懷疑廠房料理區的油炸鍋爐起火肇禍。

當地傳媒指，廠房是24小時輪班工作，22名工人在2樓的料理區工作，工人在起火後曾試圖滅火不果，濃煙瞬即充斥廠區，有4人跑上3樓避難，另15人逃往4樓的大冷藏區的冷凍室。消防在起火後半小時抵達現場，先救出2及3樓的工人，隨後在4樓冷藏區的冷凍室內外發現15人，當中9人已無生命跡象。

