躲冷凍室未能保命 台食品廠大火7死15傷

為台灣7-ELEVEN新鮮食品代工、生產「卡迪那」品牌零食的聯華食品，其生產新鮮食品的彰化廠房昨晨大火，22名工人被困火場，導致7人死亡，15人受傷，其中8人重傷。初步調查指，懷疑廠房料理區的油炸鍋爐起火肇禍。
當地傳媒指，廠房是24小時輪班工作，22名工人在2樓的料理區工作，工人在起火後曾試圖滅火不果，濃煙瞬即充斥廠區，有4人跑上3樓避難，另15人逃往4樓的大冷藏區的冷凍室。消防在起火後半小時抵達現場，先救出2及3樓的工人，隨後在4樓冷藏區的冷凍室內外發現15人，當中9人已無生命跡象。
越洋謀生卻客死異鄉
其中一名罹難的35歲菲律賓外勞南西，原定10月返回菲律賓家鄉，展開人生新階段，詎料昨晨就遇上大火，被救出時已沒有生命跡象。南西的十多名同事聞訊趕往醫院，在急症室外一起祈禱，惟仍返魂乏術。同事只好致電南西的父母報上噩耗，只聽到電話的另一方傳來淒厲哭聲，令人心酸。
另一名32歲姓吳女員工也遭逢不幸。吳父透露昨日凌晨才載女兒上班，豈料不久卻變成天人永隔，吳父痛哭指尚未與女兒討論如何過母親節，現在再也無法與愛女一起過節了。
消防指，由於冷凍室需在外面上鎖，濃煙從門罅湧入，致多人吸入過多濃煙受傷。彰化縣消防局表示，肇事廠房的消防設備合格，仍要調查工人為何沒有走到地面避難。聯華食品表示，已啟動緊急救難機制，所有死傷員工均從優撫卹。台灣的蔡英文總統對死難者致哀，並指示各單位全力救助，以及盡快調查事件原因。