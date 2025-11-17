躺平大賽｜內蒙古舉行 冠軍33.5小時沒離床去廁所獲3000獎金

內蒙古包頭市近日舉辦「躺平大賽」，吸引240人參加，經過24小時昨僅剩54人撐下來，期間不得離開床墊、不得去廁所，有人甚至穿上紙尿褲應戰。最終「躺贏者」以33.5小時成績取得冠軍及3000人民幣（約3,294港元）獎金。

《極目新聞》報道，躺平大賽於11月15日上午10時18分，在包頭市一間商場正式啟動，選手每人配備一張床墊，規則要求必須全程躺著，可以翻身、睇書、使用手機，但不得坐起或離開床墊。

選手自備紙尿片應戰

參賽者可叫外賣及俯臥進食，但不得離開床墊及上廁所，因此有選手乾脆自備紙尿片應戰。主辦方並同步開啟全程直播，吸引大量網友關注。部分選手自帶被子、行動電源、食物等物品。工作人員表示，期間「不時有外賣單往比賽區送食物和充電寶（行動電源）」。