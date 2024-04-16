車內攝影機偷拍不雅照流出遭瘋傳 車廠：不法分子利用移花接木抹黑

中國網上近日瘋傳多張新能源汽車製造商「理想汽車」，由車內攝影機拍攝的不雅情色照，引發車主隱私曝光憂慮，業者15日出面回應車內感測器不具備遠端查看，以及儲存圖片、錄音、影片能力，疑遭人疑花接木進行抹黑，現已收集證據報警處理。
理想汽車:不法分子利用移花接木抹黑
4月15日，「理想汽車法務部」在微博發文稱，近日收到用戶舉報，稱其在微信群組看到有人傳播所謂理想汽車車內攝影機拍攝的色情圖片。 不法分子利用車輛以外的其他設備拍攝色情圖片，用移花接木的手段，透過微信群進行傳播和抹黑，手段極其骯髒惡劣，情節極其嚴重，是典型的違法犯罪行為。 對於不法分子透過移花接木的造假手段製造和傳播網路謠言，理想汽車已收集相關證據，第一時間向公安機關報案。
理想汽車表示，已交付的超過70萬輛理想汽車，沒有任何一輛車的車內感測器具備遠端查看，以及儲存圖片、錄音、影片的能力，稱把隱私放在最重要的位置，連行車記錄器都只允許車主本地存儲，且不錄製聲音。 理想汽車尊重和保護使用者隱私安全，所有的資料處理行為均符合法律法規相關要求。
理想汽車已對不實傳言進行闢謠
據百度百科，「理想汽車」創立於2015年7月，總部位於北京，2020年7月30日在美國納斯達克證券市場正式掛牌上市，股票代碼為「LI」。「理想汽車」官網資料顯示，理想汽車入選《2023胡潤世界500強》，截至2024年3月31日，理想汽車累計交付713,764輛，成為首家達成累計交付70萬輛里程碑的中國新勢力車企。
此前，理想汽車已對網傳「理想汽車出海最新進展」「烏茲別克簽約」等圖文內容進行闢謠，稱均為不實傳言。
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