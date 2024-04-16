車內攝影機偷拍不雅照流出遭瘋傳 車廠：不法分子利用移花接木抹黑

「理想汽車法務部」在微博發文稱不法分子利用車輛以外的其他設備拍攝色情圖片，用移花接木的手段，透過微信群進行傳播和抹黑，手段極其骯髒惡劣，情節極其嚴重，是典型的違法犯罪行為。

理想汽車:不法分子利用移花接木抹黑

4月15日，「理想汽車法務部」在微博發文稱，近日收到用戶舉報，稱其在微信群組看到有人傳播所謂理想汽車車內攝影機拍攝的色情圖片。 不法分子利用車輛以外的其他設備拍攝色情圖片，用移花接木的手段，透過微信群進行傳播和抹黑，手段極其骯髒惡劣，情節極其嚴重，是典型的違法犯罪行為。 對於不法分子透過移花接木的造假手段製造和傳播網路謠言，理想汽車已收集相關證據，第一時間向公安機關報案。

理想汽車表示，已交付的超過70萬輛理想汽車，沒有任何一輛車的車內感測器具備遠端查看，以及儲存圖片、錄音、影片的能力，稱把隱私放在最重要的位置，連行車記錄器都只允許車主本地存儲，且不錄製聲音。 理想汽車尊重和保護使用者隱私安全，所有的資料處理行為均符合法律法規相關要求。