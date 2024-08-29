車Cam直擊｜內地大媽坐喼當交通工具　失控自炒跌倒

常言道：「馬路如虎口」，在公路上一定要注意安全。今日(29日)在社交平台上流傳著一段車Cam片段，相信是在內地拍攝。影片可見，一名大媽懷疑坐電動行李箱當作交通工具，然後在馬路上滑行，最終失控跌倒，人仰馬翻。幸好她能夠坐起身，但用手按著腿部，似乎受了傷。拍攝影片的車主見到這一幕，連忙說「哇」，又說：「跟我沒關係吧，快走」，於是開車離開。
▼內地大媽坐喼跌倒▼
網民：車主「跟我沒關事快走」凸顯內地特色
不少看過影片的網民都表示笑得肚子痛，有人調侃道：「行李箱車禍」、「翻睇咗十次八次」、「完美落地」、「喼神呀？」、「誰教她可以騎行李箱的？不用看到甚麼都想騎」，也有網民聯想起碰瓷黨，笑言：「看眼神，她想碰瓷」、「大媽眼神立馬鎖定附近目標」、「千其唔好落車，否則話你碰瓷」。不過，亦有網民認為影片反映了內地的社會情況，指拍攝車主說「跟我沒關事快走呢句話，真係好凸顯到中國特色」。
大妈万万没想到，电动行李箱有点危险啊。 pic.twitter.com/N95DqK6znA— 青青子衿（互fo互赞 有关必回 定期清理 因受限慢慢回关，稍安勿躁，请谅解。漏关请私信！） (@zi_qing17233) August 29, 2024