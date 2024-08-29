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中國
2024-08-29 17:24:50

車Cam直擊｜內地大媽坐喼當交通工具　失控自炒跌倒

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車Cam直擊｜內地大媽疑坐喼當交通工具，失控自炒跌倒。(網片截圖)

車Cam直擊｜內地大媽疑坐喼當交通工具，失控自炒跌倒。(網片截圖)

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常言道：「馬路如虎口」，在公路上一定要注意安全。今日(29日)在社交平台上流傳著一段車Cam片段，相信是在內地拍攝。影片可見，一名大媽懷疑坐電動行李箱當作交通工具，然後在馬路上滑行，最終失控跌倒，人仰馬翻。幸好她能夠坐起身，但用手按著腿部，似乎受了傷。拍攝影片的車主見到這一幕，連忙說「哇」，又說：「跟我沒關係吧，快走」，於是開車離開。

▼內地大媽坐喼跌倒▼

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網民：車主「跟我沒關事快走」凸顯內地特色

不少看過影片的網民都表示笑得肚子痛，有人調侃道：「行李箱車禍」、「翻睇咗十次八次」、「完美落地」、「喼神呀？」、「誰教她可以騎行李箱的？不用看到甚麼都想騎」，也有網民聯想起碰瓷黨，笑言：「看眼神，她想碰瓷」、「大媽眼神立馬鎖定附近目標」、「千其唔好落車，否則話你碰瓷」。不過，亦有網民認為影片反映了內地的社會情況，指拍攝車主說「跟我沒關事快走呢句話，真係好凸顯到中國特色」。

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