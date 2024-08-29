車Cam直擊｜內地大媽坐喼當交通工具　失控自炒跌倒

常言道：「馬路如虎口」，在公路上一定要注意安全。今日(29日)在社交平台上流傳著一段車Cam片段，相信是在內地拍攝。影片可見，一名大媽懷疑坐電動行李箱當作交通工具，然後在馬路上滑行，最終失控跌倒，人仰馬翻。幸好她能夠坐起身，但用手按著腿部，似乎受了傷。拍攝影片的車主見到這一幕，連忙說「哇」，又說：「跟我沒關係吧，快走」，於是開車離開。

▼內地大媽坐喼跌倒▼