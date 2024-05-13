車Cam直擊｜雲南交通執法人員變「碰瓷黨」 撲上車頭慘叫被停職

內地流傳一段短片，指雲南有交通執法人員跳上一輛汽車車頭後詐傷，恍如「碰瓷黨」行騙手法，被外界質疑「碰瓷式執法」。當地官方調查指，涉事車輛為非法營運的「黑車」，執法人員在緊急情況下採取不當方式，已被停職。

影片拍攝時間為本月10日近下午2時，車輛在轉彎後，5名穿制服的執法人員突然衝出，車輛減速後，一名男子突然撲到車輛引擎蓋上，隨後翻身發出慘叫：「啊……啊……真痛啊……」影片可清晰看到其衣服上印有「交通執法」字樣。