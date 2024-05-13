車Cam直擊｜雲南交通執法人員變「碰瓷黨」 撲上車頭慘叫被停職

內地流傳一段短片，指雲南有交通執法人員跳上一輛汽車車頭後詐傷，恍如「碰瓷黨」行騙手法，被外界質疑「碰瓷式執法」。當地官方調查指，涉事車輛為非法營運的「黑車」，執法人員在緊急情況下採取不當方式，已被停職。
影片拍攝時間為本月10日近下午2時，車輛在轉彎後，5名穿制服的執法人員突然衝出，車輛減速後，一名男子突然撲到車輛引擎蓋上，隨後翻身發出慘叫：「啊……啊……真痛啊……」影片可清晰看到其衣服上印有「交通執法」字樣。
阻止非法載客車輛逃離 緊急下處理不當
得悉網傳情況後，當地政府立即開展調查，發現於上周五（10日）紅河州交通運輸綜合行政執法支隊箇舊大隊在箇冷公路保和岔路口加油站開展打非治違專項整治行動，對過往車輛執法檢查期間，發現張姓女子駕駛私家車涉嫌未取得道路運輸經營許可、擅自從事道路客運經營行為，按規定需暫扣處理該車。
當執法人員現場發出《行政強制措施決定書》告知將暫扣涉案車輛後，張女拒絕簽字，態度惡劣並辱罵執法人員。期間張女的丈夫李某南駕駛網傳影片顯示的車輛趕到，多次言語威脅恐嚇執法人員，之後又駕車欲掩護張女駕車強行離開現場。為阻止違法車輛逃離，執法人員在緊急情況下採取了不當的處理方式，涉事人員已被停職處理。報道指出，涉案車輛過去亦曾出現類似非法營運的情形。
"碰瓷"式执法😂 pic.twitter.com/m9cIS0tjJJ— megaforce (@megafor70551450) May 12, 2024