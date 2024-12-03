輸入外勞｜湖北29名建築工南下香港打工　月入呢個數惹同鄉羨慕：冀繼續留港工作

政府去年推出「建造業輸入勞工計劃」，在保障本地工人優先就業的情況下，讓僱主適度地輸入外勞以補充短缺勞工。內媒《九派新聞》報道，「湖北宜昌29名建築工人赴港打工月入3萬港幣」一事引發熱議。有工人表示，「拿到薪金就放下了擔憂！香港對打工人的福利待遇和人文關懷，讓人印象深刻。」並讚香港同事素質高，專業性強，未來如獲續約希望繼續留港工作。 報道指，這29名工人所在的廣盛集團在2018年時就開始與香港方面接觸，彼時共同在宜昌投資裝配式建築生產基地。隨著雙方友好合作的不斷深入，今年年初，廣盛集團在香港註冊成立廣盛（香港）工程公司，便有了今年29名宜昌建築工人入港工作一事。37歲的周偉是其中之一，8月31日抵達深圳開始在香港地盤打工。

居住深圳 朝8晚5香港打工 周偉介紹起初公司報名人員較多，通過香港一方公司面試和綜合評定後才被選中，面試會測試工人實際操作水平及溝通協作能力。出發去香港前，需做專業培訓了解香港工地管理規範。簽訂合約時，其每月薪金為37,800港元，每月正常排班21天，一個月最低9天假，加班費另算。雖然在香港工作，但周偉居住在深圳，每天早上6點起床，帶著準備好的午餐飯盒，乘大巴7點多到達口岸，8點在香港的項目工地上班。上午8點-12點、下午1點-5點是工作時間。 同事後悔冇報名 「不知何時還有機會」 周偉說「一開始家人不同意，不信會有這麼高的薪金，還考慮到人生地不熟，都比較擔憂。」他一開始不懂粵語，但當薪金發到手上就放心了，「拿到足額薪金，我心裡的擔憂就消散了。我會留約1萬塊自己用，其餘都寄回給老婆和兩個孩子。」剛到香港的前一兩個月，周偉的電話被同鄉及同事「打爆了」，詢問在香港的工作條件薪資，周偉如實告知，「有人後悔了，說他們當時要是報名就好了，不知何時還有機會」。

獲香港主管及同事關愛 「安全最重要」 如今周偉已逐漸適應香港工作環境，並對香港企業對內地工人的關愛大為稱讚，香港同事對外地工人非常關愛，「我們7號發薪金，管工就會提醒大家要查一下賬戶，去哪個銀行、怎麼坐車、用手機如何操作，都會說得很耐心仔細。」下午茶時間也會提醒大家在哪取水，「八達通」和飲品售賣機怎麼用等。他工作時要搬抬八、九十斤水泥袋時，管工立馬前來對周偉說，「有難度的事，要學會和人協作分擔，幾個人一起做；而且你覺得有風險的事，可以提出來，安全最重要」。 讚港人質素高專業性強 「希望學習粵語」 周偉說香港是他到過最遠的地方，也只是在電影見過其繁華，現在利用工作閒暇在香港各地參觀走走看看，「香港工作的人群質素高、專業性強，令我印象深刻，真的拓寬了自己的視野。如果有續約，我想長期在香港做下去，學習粵語和提升技能是我當前最想做的事。」