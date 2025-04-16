轉抵馬來西亞國事訪問 習近平︰願一道抵禦陣營對抗暗流

國家主席習近平周二結束越南之行後，乘專機抵達馬來西亞首都吉隆坡，應大馬最高元首易卜拉欣邀請，國事訪問大馬。習近平專機抵達吉隆坡國際機場時，大馬總理安華熱情迎接。各界繼續關注在美國特朗普政府發動貿易戰下的中美角力，習近平抵步前在大馬報章發署名文章，以「友誼之船」形容中馬關係，強調中方願與大馬和其他東盟國家一道，抵禦地緣政治和陣營對抗暗流，衝破單邊主義、保護主義逆流。
習近平在當地《星洲日報》、《星報》及《陽光日報》發表題為《讓中馬友誼之船駛向更加美好的未來》的署名文章，表示中馬是隔海相望的友好鄰邦，海上絲路見證了兩國跨越千年的友好交往，撫今追昔，中馬雙方要共同努力，讓這艘從歷史長河中駛來的友誼之船再添動力、行穩致遠。他表示，中馬要把牢戰略引領的船舵，密切戰略溝通，增進政治互信，落實兩國政府共建「一帶一路」合作規劃。
習近平指，中馬2024年雙邊貿易額達2,120億美元，比兩國建交時成長近千倍，中國連續16年成為馬來西亞第一大貿易夥伴。他特別提及，大馬的鮮食榴槤一天之內就可以從果園運送到中國超市，深受中國老百姓喜愛；馬中關丹產業園區累計完成投資超過110億元人民幣，入園工程全部建成達產後將創造許多長期就業機會。此外，兩國數位經濟、綠色發展、產業投資、交通基礎建設等領域合作潛力不斷釋放。人文交流方面，中馬相互給予對方國家公民免簽待遇。兩國人員去年往來近600萬人次，超過新冠疫情前水平。
要維護多邊貿易體制及全球供應鏈穩定
習近平在署名文章再提到貿易戰，指要維護多邊貿易體制，維護全球產業鏈供應鏈穩定，維持開放合作的國際環境。他強調，中馬兩國是安危與共、榮辱與共、患難與共的命運共同體，指「有福同享、有難同當」是兩國共同的諺語，道出了中馬命運共同體的真諦。他說，中國願與馬來西亞和其他東盟國家一道，順應和平與發展歷史潮流，抵禦地緣政治和陣營對抗闇流，衝破單邊主義、保護主義逆流，推動高水平戰略性中馬命運共同體破浪前行，攜手打造更為緊密的中國－東盟命運共同體。今次是習近平時隔12年再訪大馬，將逗留3日，周三出席易卜拉欣舉行的歡迎儀式，並展開雙邊會談、簽署備忘錄和發表演說；周四早上轉至東盟三國行程最後一站柬埔寨。