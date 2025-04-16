轉抵馬來西亞國事訪問 習近平︰願一道抵禦陣營對抗暗流

國家主席習近平周二結束越南之行後，乘專機抵達馬來西亞首都吉隆坡，應大馬最高元首易卜拉欣邀請，國事訪問大馬。習近平專機抵達吉隆坡國際機場時，大馬總理安華熱情迎接。各界繼續關注在美國特朗普政府發動貿易戰下的中美角力，習近平抵步前在大馬報章發署名文章，以「友誼之船」形容中馬關係，強調中方願與大馬和其他東盟國家一道，抵禦地緣政治和陣營對抗暗流，衝破單邊主義、保護主義逆流。

習近平在當地《星洲日報》、《星報》及《陽光日報》發表題為《讓中馬友誼之船駛向更加美好的未來》的署名文章，表示中馬是隔海相望的友好鄰邦，海上絲路見證了兩國跨越千年的友好交往，撫今追昔，中馬雙方要共同努力，讓這艘從歷史長河中駛來的友誼之船再添動力、行穩致遠。他表示，中馬要把牢戰略引領的船舵，密切戰略溝通，增進政治互信，落實兩國政府共建「一帶一路」合作規劃。