轉送隔離人士旅遊巴翻側釀27死 貴陽政府向全社會道歉

貴州黔南州三荔高速公路貴陽往荔波方向昨凌晨有旅遊巴翻側，造成27死20傷。貴陽市政府昨晚在疫情記者會上，承認昨凌晨將45名「涉疫隔離人員」，從貴陽雲岩區轉送至荔波縣隔離酒店進行集中隔離醫學觀察，惟旅遊巴在途中翻側，墮進路旁深溝。貴陽市政府向全社會誠懇道歉，並為遇難者默哀。

貴陽市政府表示，出事旅遊巴上有45名雲岩區涉疫居民、1名司機及1名工作人員，沒有超載。旅遊巴昨凌晨零時10分出發，2時40分左右駛至黔南州三都至荔波高速32公里處時出事，截至昨晚9時共造成27死20傷。

貴陽政府：嚴肅追責 給全社會一個負責任交代

貴陽市政府強調，對今次重大車禍造成人命巨大損失「無比沉痛、無比自責」，接下來將痛定思痛，全面檢視涉疫人員隔離轉運和交通安全隱患，舉一反三，開展專項整治，堅決遏制重特大事故發生，統籌做好疫情防控和安全生產各項工作。與此同時，當局將整合各方優質醫療資源，全力救治傷者；制定「一人一冊」善後方案，深入細緻做好遇難者家屬關心、關懷工作，切實解決實際困難；嚴肅認真配合上級有關部門徹查事故原因，依法嚴肅追究責任，從嚴處理相關責任人，給全社會一個負責任的交代。

網民上載G.E.M.歌詞哀悼遇難者

一些網民上載G.E.M.鄧紫棋《後會無期》的歌詞哀悼遇難者，歌詞為「當一輛車消失天際，當一個人成了謎，你不知道，他們為何離去，就像你不知道這竟是結局」。一些網民就表示，之前也曾在凌晨兩三點被送到其他城市隔離。還有貴州網民表示，旅遊巴出事後，當局仍然繼續深夜轉送隔離人士的工作，但不少居民拒絕上車，「暫時還沒去，不知道明天會怎麼樣」。