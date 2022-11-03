辦公室內大聲播歌播片被炒 男子辯「我有自由」要公司賠15萬

在巴士、地鐵上大聲播歌播片打機的行為極度討厭，返到公司都遇到這種討厭同事更加令人崩潰。廣東廣州一間公司就有一位如此缺德的姓王男員工，喜歡在辦公室午休時間用手機玩網絡遊戲、聽音樂或者睇片，但不喜歡戴耳機，嚴重影響到其他員工休息。公司在短短4個月內對王男發出7封警告信後忍無可忍，將王男解僱，惟王男辯駁稱，玩手機是其「人身自由」，公司的干預屬「打壓」，解僱是「違法」，向公司索償15.57萬元(人民幣，下同)。結果經過一審、二審，法院都不支持王男，駁回其訴求。 大聲玩手機被警告 事主斥公司侵犯人身自由 根據案情，王男在去年6月30日收到第一封警告信，事由為「工作場所大聲播放手機音樂」影響他人並拒絕改正。8月31日，王男再因「工作場所內製造手機噪音」且拒絕改正而收到第二封警告信，但今次王男向公司提出異議，強調自己是在午休時間玩手機，並非工作時間，「午休時間我有自由活動的權利」，公司的警告處分是「限制並侵犯我的人身自由權」。 同年10月9日，王男再因大聲播音樂收到第三封警告信，王男亦再次以「侵犯我的人身自由」提出異議，還批評「處罰書中記載其他部門聯名投訴，是公司故意為之」。

事主不服被限制午休場所 指公司變相打壓 第四封警告信則屬「嚴重警告」，在同月13日發出，原因是王男「持續在工作場所內大音量玩手機」並有多人書面投訴。公司當日還向王男發出通知，要求王男即日起在公司接待大廳午休，未經允許，午休時段不得進入辦公室，否則按嚴重違紀處理。 王男繼續提出異議，強調「每個人有每個人的休息方式，我的休息方式為玩手機，午休時間為自由活動時間，我通過午休時間玩手機的方式達到休息的目的，公司一直對我進行變相打壓或限制」。 繼續大聲玩手機兼對抗勸喻 嘈到公司報警 王男還拒絕到接待大廳午休，繼續在辦公室製造噪音，面對勸喻時更「對抗、不改正」，導致公司要報警處理。同月14日，王男因此再被公司嚴重警告，但態度照舊，提出異議稱「午休時間我有自由活動的權利，公司開出的午休安排及處罰是對我變相的欺壓，公司企圖以報警的方式來對我進行恐嚇」。 同月20日，王男又再因在辦公室製造噪音，多次勸說、警告、管理無效，被公司第三次嚴重警告。王男異議，強調「我沒有故意製造噪音，只是按照我休息方式在午休並且午休時間我有自由活動的權利，我曾按要求調低過音量，但無論多小都說吵」。