農曆年7日45萬人入境 港客訪澳門飆26倍

隨著疫後復常，各地民眾開始如常出門遠行。單是澳門在大除夕至大年初六(本月21至27日)的7天，共45.1萬人次入境，其中香港旅客佔近16.5萬人次。內地同時段的春運共接載2.26億人次，僅在昨日鐵路預計運載旅客1,150萬人次。疫情3年，中央終於不再要求民眾「就地過年」，不論回鄉省親、旅遊需求重現。國家文化和旅遊部指，3.08億人次在春節假期於境內旅遊，四川以約5,387萬人次居首。

澳門旅遊局公布，農曆新年7天期間的遊客入境數目，較去年農曆新年同期大增296.9%，香港旅客更狂飆26倍。不過，抵澳遊客總數只及2019年同期的37.5%。此外，澳門上述7天的酒店入住率達八成半，比去年同期升22.4個百分點，其中年初三的入住率更逾九成。