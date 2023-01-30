農曆年7日45萬人入境 港客訪澳門飆26倍

隨著疫後復常，各地民眾開始如常出門遠行。單是澳門在大除夕至大年初六(本月21至27日)的7天，共45.1萬人次入境，其中香港旅客佔近16.5萬人次。內地同時段的春運共接載2.26億人次，僅在昨日鐵路預計運載旅客1,150萬人次。疫情3年，中央終於不再要求民眾「就地過年」，不論回鄉省親、旅遊需求重現。國家文化和旅遊部指，3.08億人次在春節假期於境內旅遊，四川以約5,387萬人次居首。
澳門旅遊局公布，農曆新年7天期間的遊客入境數目，較去年農曆新年同期大增296.9%，香港旅客更狂飆26倍。不過，抵澳遊客總數只及2019年同期的37.5%。此外，澳門上述7天的酒店入住率達八成半，比去年同期升22.4個百分點，其中年初三的入住率更逾九成。
另外，國務院聯防聯控機制春運工作專班公布，全國鐵路、公路、水路、民航在春節7日(本月21至27日)假期共載運乘客2.26億人次，當中約七成二人使用公路運輸，兩成二人乘搭鐵路。假期結束，前日及昨日則分別有1,221.8萬及1,150萬人次乘搭鐵路返回居住地。文旅部表示，今年春節境內遊人次，已達2019年同期的88.6%；四川期內有約5,387萬人次旅遊，成為境內最多旅遊客地方；雲南雖有約4,515萬人次遊客，但較2019年同期大增30個百分點。
恢復對日公民發赴華簽證
中國駐日本大使館昨日宣布，恢復對日本公民簽發赴華普通簽證，即日生效。駐日使館本月10日公布，暫停簽發日本公民赴華普通簽證。國家移民管理局翌日表明，針對少數國家對中國公民實施歧視性入境限制措施，決定對南韓、日本公民簽發口岸簽證，並暫停上述兩國公民抵華分別72和144小時過境免簽政策。