農曆新年｜明年起連續5年沒年三十 網民驚訝「少了點東西」 專家解畫原因

下月迎來農曆新年，今年除夕為2月9日，值得留意的是今年的「大年三十」將是近幾年的最後一個，因自2025年起直至2029年，連續5年的除夕都將是「年廿九」，要到2030年方再現年三十，「明年起連續5年沒有年三十」話題近日登上微博熱搜榜第一，不少網民都感驚訝：「啊？年三十還能時有時無？」另有人覺得影響很大，「沒有年三十總是像少了點東西」，亦有人認為除夕具體是哪天可以靈活變動，「只要過得好，每天都是過年」。

自2025年起直至2029年，連續5年的除夕都將是「年廿九」，要到2030年方再現年三十

中國天文學會會員、天津市天文學會理事楊婧解釋，農曆中的月是按月亮盈虧圓缺變化的周期定義的，稱之為「朔望月」。一個朔望月的平均長度為29.53天，並非整數，而一個月的天數要用整數表示，因此有時是小月29天，有時是大月30天。同時，為了確保農曆每月的初一必須是朔日，所以大小月的安排也不是固定的，這需要透過精確的計算來確定。

中國的農曆法規定，以月相「朔」所在的那一天為每月的初一，這樣相連兩個「朔」之間的天數就為一個月。

然而，沒有大年三十其實並不少見。進入2000年以後，2000年、2001年、2003年、2006年、2012年、2013年、2016年、2022年，以及從2025年到2029年的連續5年，都沒有年三十。不過，由於平均月長稍多於29天，所以每年大月出現的次數要稍多於小月。

無明確規律可循 惟除夕一直都在

「朔日的確定是根據月亮和太陽的真實位置來確定的，而且朔望月周期本身也長短不一，所以年三十時有時無並無明確規律可循，但也正是因為這種不確定性，也帶給我們一些不期而遇的驚喜。」楊婧表示，雖然年三十會「消失」，但不管是臘月二十九還有臘月三十，作為傳統節日的除夕卻一直都在。