農曆新年2024｜四川造型師剪髮賀歲出事　嫌瀏海太短拍片哭訴：愈看愈醜

女造型師PO出影片，透露自己是一名時尚造型師，隨便找了間理髮店，打算讓理髮師修劉海，怎料一刀下去，瀏海被給剪得太短，但理髮師卻不停誇讚很好看，「精神又漂亮，人顯得都年輕了」，她當下沒有反駁，但回到家後越看覺得越醜，忍不住哭出聲來，問自己究竟犯了什麼錯，花了129元換來這麼醜的造型。

每當農曆新年前，許多人都會趁機理髮，改頭換面迎接新氣象。然而，四川有一名女造型師，花129元人民幣（約142港元）去修瀏海，沒想到被剪壞，讓她崩潰痛哭，掀起討論。

理髮師：人顯得都年輕了

女造型師PO出影片，透露自己是一名時尚造型師，隨便找了間理髮店，打算讓理髮師修劉海，怎料一刀下去，瀏海被給剪得太短，但理髮師卻不停誇讚很好看，「精神又漂亮，人顯得都年輕了」，她當下沒有反駁，但回到家後越看覺得越醜，忍不住哭出聲來，問自己究竟犯了什麼錯，花了129元換來這麼醜的造型。

消息一出，網友紛紛留言：「原來還可以，剪完好醜」、「的確不怎滴，慢慢等吧，很快就長出來了」、「幸好我遇見的理髮師都靠譜」、「其實…細看還挺潮的」。